Ultime da Inarcassa: adeguamento Istat

Come previsto dal Regolamento Generale di Previdenza, il Consiglio di Amministrazione Inarcassa, nella riunione del 29 gennaio scorso, ha deliberato la rivalutazione ISTAT delle pensioni e dei contributi allo 0,1%.

Nel 2021 pertanto, l’importo dei contributi minimi sarà pari a 2.360 euro per il soggettivo e a 705 euro per l’integrativo. Il provvedimento è all’esame dei Ministeri Vigilanti per gli adempimenti di legge.

