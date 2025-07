Decreto Infrastrutture, il Senato rinnova la fiducia al Governo

Ultimi dettagli formali per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 73 recante “Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all’Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti”.

Dopo l’approvazione da parte della Camera dei Deputati, l'Assemblea del Senato ha rinnovato la fiducia al Governo con l'approvazione definitiva del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 73/2025 per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici.

Confermato, dunque, l’impianto normativo messo a punto dalla Camera che porterà il provvedimento dagli iniziali 17 articoli a 36. Per visionare tutte le modifiche apportate al D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) clicca qui.

