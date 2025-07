Edilizia in Emilia-Romagna: approvata la legge regionale che recepisce il “Salva Casa”

La Regione Emilia-Romagna ha approvato la legge che recepisce e integra il Decreto “Salva Casa” (d.l. 69/2024, convertito con modificazioni dalla l. 105/2024), intervenendo in modo puntuale sulla legge regionale n. 15/2013 e sulla legge n. 23/2004. L’obiettivo è armonizzare le novità introdotte a livello statale con l’ordinamento urbanistico regionale, salvaguardando le prerogative dei Comuni e tutelando la qualità del patrimonio edilizio esistente.

Si tratta di un intervento normativo molto atteso, frutto di un percorso partecipato che ha coinvolto il Patto per il Lavoro e per il Clima, i tavoli tecnici urbanistici con le associazioni di categoria, gli ordini professionali e le autonomie locali. Il testo rappresenta una risposta concreta ai cambiamenti introdotti dal legislatore nazionale, ma calibrata sulle specificità territoriali dell’Emilia-Romagna.

“In un contesto di norme complesse – ha dichiarato l’assessora regionale alla Programmazione territoriale e urbanistica, Irene Priolo – siamo intervenuti per garantire certezze applicative a cittadini, professionisti e amministrazioni locali. Lo abbiamo fatto salvaguardando i principi di semplificazione, legalità e qualità del vivere urbano che da sempre guidano l’azione della Regione”.

“L’abitare è un diritto da tutelare – ha aggiunto Priolo – ma occorre garantire interventi ordinati, sicuri e sostenibili, senza stravolgere gli assetti delle nostre città. Il nostro intervento rafforza il ruolo della pianificazione comunale, ponendo un freno a possibili liberalizzazioni incontrollate. Consente di mantenere un presidio sulle trasformazioni urbanistiche, garantendo che le modifiche d’uso e le sanatorie avvengano nel rispetto delle prerogative dei Comuni e della coerenza con gli strumenti di pianificazione”.

“È una legge – ha concluso – che tutela i cittadini e il patrimonio edilizio esistente, valorizzando i processi di rigenerazione urbana. Una risposta responsabile e puntuale ai cambiamenti introdotti a livello nazionale”.

Sintesi delle novità

Il testo approvato interviene su aspetti centrali dell’attività edilizia, confermando in particolare:

competenza comunale sui cambi d’uso: anche nei contesti più delicati – come i centri storici e i locali al piano terra – il mutamento di destinazione resta subordinato agli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto dei vincoli e delle eventuali contribuzioni previste;

requisiti igienico-sanitari: l’altezza minima di 2,40 m e la metratura minima dei monolocali (20 mq per una persona, 28 mq per due) si applicano esclusivamente agli edifici esistenti e solo in caso di effettivo miglioramento delle condizioni abitative. Non potranno quindi giustificare demolizioni speculative finalizzate alla costruzione di mini alloggi con piani ribassati;

sanatorie edilizie: viene ribadita la distinzione tra sanatorie “ordinarie” e “giurisprudenziali”. Per le difformità minori sono previste procedure semplificate, tariffe più trasparenti e ridotte, oltre a un’apertura alla regolarizzazione strutturale in aree sismiche;

tolleranze costruttive e agibilità: la legge recepisce in modo semplificato la disciplina nazionale, tutelando le pratiche edilizie già avviate e riducendo il contenzioso interpretativo;

nuove forme di edilizia libera: sono espressamente ammesse vetrate panoramiche amovibili nei portici di uso privato, tende da sole e tende bioclimatiche, purché non generino volumi o superfici aggiuntive. Si consolida così un principio di semplificazione per gli interventi edilizi minori;

modulistica edilizia regionale: viene confermato l’uso della modulistica unificata regionale come strumento di semplificazione e standardizzazione. L’approvazione del nuovo schema è prevista in Giunta già nella prossima settimana.

Analisi tecnica

La legge regionale si muove nel solco della tutela del territorio, riaffermando la centralità della pianificazione comunale e offrendo al contempo strumenti operativi più chiari e funzionali. L’impostazione normativa conferma che l’edilizia semplificata non coincide con un’edilizia senza regole: il quadro di riferimento resta quello dei piani urbanistici locali, che vengono esplicitamente rafforzati.

La scelta di applicare i nuovi standard igienico-sanitari solo agli edifici esistenti evita distorsioni speculative e tutela il patrimonio edilizio di qualità. Sul fronte delle sanatorie, la differenziazione tra tipologie e l’introduzione di criteri più chiari restituiscono trasparenza a un ambito spesso oggetto di interpretazioni discordanti.

Particolarmente significativo il riconoscimento, anche a livello regionale, delle opere di edilizia libera introdotte dal legislatore statale. Si tratta di un passo importante verso una gestione più snella delle modifiche minori, alleggerendo il carico amministrativo e offrendo certezze operative a tecnici e cittadini.

Conclusioni operative

La nuova legge regionale si inserisce con coerenza nel solco della pianificazione territoriale emiliano-romagnola, confermando che la regia delle trasformazioni urbanistiche resta saldamente in mano ai Comuni. È proprio a questi ultimi che viene riaffidata la competenza in materia di cambi di destinazione d’uso, anche nei contesti più delicati come i centri storici o i locali al piano terra, garantendo così un presidio efficace sulle dinamiche del costruito.

Sul fronte delle sanatorie edilizie, il provvedimento introduce un impianto più snello e trasparente, distinguendo nettamente tra le fattispecie ordinarie e quelle “giurisprudenziali”. Per le difformità di lieve entità, si aprono percorsi semplificati, con tariffe più chiare e ridotte, e con l’importante novità della possibilità di regolarizzazione strutturale in zona sismica, elemento di rilievo soprattutto per i contesti più vulnerabili.

Altro elemento qualificante è la scelta di applicare i nuovi requisiti igienico-sanitari (come l’altezza minima e la superficie dei monolocali) esclusivamente agli edifici esistenti, e solo in presenza di un effettivo miglioramento delle condizioni abitative. Una precisazione che evita derive speculative e tutela l’integrità del patrimonio edilizio esistente.

Merita attenzione anche il recepimento delle nuove forme di edilizia libera previste a livello statale: tende da sole, vetrate panoramiche amovibili e tende bioclimatiche entrano a pieno titolo nel perimetro degli interventi non soggetti a titolo edilizio, purché non generino aumento di volume o superficie. Una semplificazione concreta, utile a cittadini e professionisti.

Infine, la Regione conferma l’utilizzo della modulistica edilizia unificata come strumento fondamentale di standardizzazione e chiarezza procedurale. In quest’ottica, è già prevista per la prossima settimana l’approvazione formale del nuovo schema da parte della Giunta, a completamento del quadro operativo tracciato dalla riforma.

