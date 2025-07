Revisione prezzi nei contratti di servizi: il MIT avvia il Tavolo tecnico per supportare le stazioni appaltanti

È stato avviato presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) il Tavolo tecnico dedicato alla revisione dei prezzi nei contratti pubblici di servizi. L’iniziativa, fortemente voluta dalla Consulta dei Servizi, si pone in linea con il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), che all’art. 60 disciplina le clausole di revisione dei prezzi con l’obiettivo di garantire la stabilità e l’equilibrio economico dei contratti nel tempo.

Revisione prezzi nei servizi: un tema ancora poco esplorato

Se nel settore dei lavori pubblici la revisione prezzi rappresenta ormai una prassi consolidata, nel comparto dei servizi – spesso caratterizzato da una forte componente di manodopera e da margini contrattuali ridotti – la sua applicazione operativa resta ancora incerta. Da qui la necessità, evidenziata dalla Consulta dei Servizi, di fornire indirizzi chiari alle stazioni appaltanti, soprattutto in merito all’utilizzo delle clausole ordinarie di revisione di cui al comma 2-bis dell’art. 60.

Tali clausole, come noto, consentono l’adeguamento dei corrispettivi anche in assenza del superamento della soglia del 5% del valore contrattuale, introducendo un principio di riequilibrio economico automatico per tutelare la qualità delle prestazioni e prevenire situazioni di criticità nell’esecuzione.

Un lavoro tecnico condiviso tra istituzioni

All’incontro, presieduto dal Vice Ministro Edoardo Rixi, hanno partecipato rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del MEF, di ministeri competenti in materia di servizi, dell’ANAC, dell’ISTAT, della Consulta dei Servizi e delle strutture tecniche del MIT. Il Tavolo si articolerà anche in sottogruppi settoriali, con l’obiettivo di approfondire le specificità dei diversi comparti (es. ristorazione, pulizia, vigilanza, assistenza, servizi sociali).

L’iniziativa mira a delineare una cornice operativa uniforme, utile per:

interpretare correttamente l’art. 60, commi 1-2-2-bis del Codice;

individuare criteri di calcolo degli scostamenti e delle variazioni contrattuali;

rafforzare il principio dell’equilibrio economico-finanziario del contratto, come delineato dall’art. 9;

supportare le stazioni appaltanti nella predisposizione delle clausole di gara;

promuovere una più efficace programmazione della spesa pubblica.

In prospettiva: maggiore tutela per i servizi ad alta intensità di manodopera

Particolare attenzione sarà riservata ai servizi labour-intensive, dove l’incidenza del costo del personale è predominante. In tali ambiti, anche variazioni minime nel costo del lavoro o nei parametri inflattivi possono compromettere l’equilibrio del contratto, con ripercussioni sulla qualità del servizio reso e sul rispetto dei livelli occupazionali.

L’adozione di indirizzi operativi condivisi, costruiti attraverso il confronto interistituzionale e settoriale, potrà dunque rappresentare un importante passo avanti verso una gestione più equa, sostenibile e trasparente degli affidamenti di servizi, nel pieno rispetto dei principi costituzionali e dei vincoli europei in materia di contratti pubblici.

