Verifica titoli SOA: l’ANAC chiarisce che le amministrazioni non possono chiedere pagamenti non dovuti

Qual è il corretto comportamento che le amministrazioni devono adottare quando ricevono richieste di verifica dai soggetti certificatori SOA? È legittimo subordinare il rilascio di informazioni alla corresponsione di un contributo economico? E quando può dirsi giustificata la richiesta di un pagamento?

Le richieste di verifica dei titoli non sono un accesso agli atti

A chiarire questi dubbi è intervenuta l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con un comunicato che richiama all’ordine le amministrazioni destinatarie delle richieste degli Organismi di Attestazione (SOA), impegnati nella verifica della veridicità dei titoli dichiarati dagli operatori economici ai fini della qualificazione.

L’ANAC ricorda che le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire riscontro alle istanze presentate dalle SOA senza poter esigere il pagamento di “diritti di segreteria” o altre somme che non trovano giustificazione normativa. E ciò per una ragione precisa: tali richieste non integrano un’istanza di accesso agli atti, bensì un’attività istituzionale finalizzata al corretto funzionamento del sistema di qualificazione delle imprese, che ha natura pubblicistica.

Quando può essere richiesto un corrispettivo

L’Autorità fa tuttavia una precisazione importante: nel solo caso in cui la verifica richiesta comporti un’attività particolarmente onerosa e non riconducibile all’ordinaria amministrazione (es. ricerche archivistiche complesse), l’amministrazione potrà subordinare l’evasione della richiesta a un eventuale contributo. In tutti gli altri casi, il riscontro dovrà essere garantito gratuitamente.

Verifiche su lavori privati: nessun onere per i certificati SOA

L’intervento dell’ANAC si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso la correttezza dei processi di attestazione SOA, anche per i cosiddetti certificati relativi a lavori privati, ovvero commissionati da soggetti non tenuti all’applicazione del Codice dei contratti pubblici.

Proprio per queste fattispecie – in cui è l’impresa a documentare esperienze esecutive acquisite in ambito privato – gli Organismi di attestazione ricorrono spesso alle amministrazioni per ottenere conferme documentali circa i titoli autorizzativi dichiarati. Anche in tali casi, chiarisce l’ANAC, non vi è margine per richiedere pagamenti non dovuti.

Il rilascio dei CEL: obbligo informativo della stazione appaltante

Infine, l’Autorità ricorda che, con riferimento ai Certificati di esecuzione dei lavori (CEL), è la stazione appaltante – in qualità di committente – a dover attestare l’esecuzione dei lavori da parte dell’appaltatore, rilasciando il relativo certificato. Anche in questo caso, le verifiche delle SOA rappresentano un’attività di pubblico interesse, che non può essere condizionata al versamento di somme ingiustificate.

