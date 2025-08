DDL Architettura, il CNI: ‘La qualità del progetto nasce dal dialogo tra le professioni tecniche’

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri interviene sul DDL n. 1112, esprimendo perplessità su un impianto normativo che – pur animato dall’obiettivo condivisibile di valorizzare la qualità architettonica nello spazio pubblico – rischia di escludere dal processo decisionale una parte fondamentale delle competenze tecniche.

«La bellezza è fondamentale, ma da sola non basta», sottolinea il presidente Angelo Domenico Perrini. «Il nostro Paese ha bisogno di opere pubbliche belle, ma anche sicure, sostenibili, funzionali e gestibili nel tempo. E questo è possibile solo se si lavora insieme, architetti e ingegneri, mettendo a sistema tutte le competenze».

Il CNI ribadisce quindi la necessità di una progettazione integrata, che non si affidi a modelli “taglia unica”: «Un ponte non è un museo – prosegue Perrini – e non si può pensare di imporre il concorso come procedura obbligatoria per qualsiasi tipo di opera, senza tener conto della sua natura e complessità».

Forti dubbi anche sulla centralizzazione della regia nel solo Ministero della Cultura, senza un chiaro raccordo con il MIT, l’ANAC e il Codice dei Contratti Pubblici. «Così si rischia di creare confusione applicativa e rallentamenti procedurali», avverte il CNI, «con effetti negativi sulla tempistica e sull’efficienza degli interventi».

«Valorizzare la qualità del progetto – conclude Perrini – significa anche riconoscere l’esperienza e la capacità maturata sul campo, non escluderla. L’innovazione è importante, ma deve camminare insieme alla competenza».

In questa direzione si inserisce la proposta di un confronto all’interno della Rete delle Professioni Tecniche (RPT). Il vicepresidente Elio Masciovecchio, che rappresenta il CNI nella RPT, rilancia: «La Rete è il luogo naturale per affrontare questi temi. Solo un lavoro congiunto tra ingegneri, architetti, geometri, periti, agronomi e geologi può portare a una vera riforma del governo del costruito».

E aggiunge: «Siamo pronti a contribuire in modo costruttivo. Il nostro è un invito al dialogo: servono scelte condivise e multidisciplinari, per il futuro delle nostre città e per la qualità della vita dei cittadini».

