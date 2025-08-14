Nuovo Testo Unico delle Costruzioni: il 10 settembre parte l’iter parlamentare

Il 10 settembre prenderà avvio in Commissione l’iter per l’esame del nuovo Testo Unico delle Costruzioni. Un passaggio atteso da anni, che punta a un aggiornamento complessivo, al riordino e al coordinamento della normativa di settore, con l’obiettivo dichiarato di semplificare le regole e renderle di più immediata applicazione.

A darne notizia è la prima firmataria e relatrice della proposta, On. Erica Mazzetti (FI), che parla di “un passaggio fondamentale per arrivare a un corpus normativo più semplice e di più facile applicazione”, frutto di una “rivoluzione liberale nel settore delle costruzioni” con cui “passare dall’indisciplina delle norme alla disciplina dei principi”.

La proposta nasce da un percorso di ascolto condotto attraverso il Comitato tecnico-scientifico del Dipartimento Lavori Pubblici di FI e l’Intergruppo parlamentare Progetto Italia, coinvolgendo categorie economiche e ordini professionali in tutte le fasi della stesura. “Fino ad oggi si sono aggiunte costantemente norme – sottolinea Mazzetti – da oggi si inizia a ridurle, a renderle uniformi, più comprensibili e applicabili, favorendo la rigenerazione dello spazio e delle nostre città e, in generale, il benessere della persona”.

Tra i principi ispiratori, oltre alla semplificazione e uniformità delle regole, trovano spazio la rigenerazione urbana, la centralità del progettista e la qualità della progettazione, in coerenza con tre direttrici fondamentali che la stessa Mazzetti ricorda: “sostenibilità economica, ragionevolezza ambientale, equità sociale con grande impulso alla tecnologia e alla digitalizzazione”.

Il nodo vero: il metodo prima dei contenuti

Il settore attende da tempo una riforma organica del Testo Unico dell’Edilizia, ma l’esperienza insegna che il successo di un intervento normativo non dipende solo dalla bontà dei contenuti, bensì dal metodo adottato per costruirlo. Negli ultimi decenni, ogni riforma ha promesso semplificazione, ma l’effetto finale è stato spesso un ulteriore appesantimento del quadro normativo.

Per evitare che anche questo tentativo si traduca in una nuova sovrapposizione di regole, occorre partire da un lavoro di codificazione rigoroso:

ricognizione e abrogazione espressa delle norme obsolete o in contrasto;

armonizzazione con le disposizioni regionali e settoriali (paesaggio, sismica, sicurezza);

chiarezza lessicale e definitoria per evitare interpretazioni divergenti;

coordinamento reale con i procedimenti amministrativi previsti dalla L. n. 241/1990, garantendo tempi certi e responsabilità chiare.

Solo un approccio metodico e condiviso può produrre un testo che non sia l’ennesima “riforma incompleta”, ma un riferimento stabile per operatori e amministrazioni.

La sfida che ci attende

Il nuovo Testo Unico delle Costruzioni ha la possibilità di diventare lo strumento per ridare coerenza e stabilità alle regole dell’edilizia italiana. Per farlo dovrà essere chiaro, coordinato e soprattutto applicabile, con norme che si traducano in procedimenti lineari e verifiche puntuali. La vera svolta non sarà solo nel “cosa” verrà scritto, ma nel “come” verrà reso operativo.

