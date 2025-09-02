Attestazione strutturale in Sicilia: il contributo degli ingegneri al D.A. 44/2025

Dopo l’approfondimento sulle nuove regole introdotte dal Decreto assessoriale 1 settembre 2025, n. 44 e le reazioni della Consulta degli Architetti PPC, arriva anche il commento della Consulta regionale degli Ingegneri di Sicilia. Il decreto ha definito le procedure per l’attestazione di idoneità strutturale a corredo delle istanze di regolarizzazione edilizia, recependo l’art. 34-bis, comma 3-bis, del Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001).

Un provvedimento che si inserisce nel solco tracciato dal “Salva Casa”, con l’obiettivo di semplificare la gestione delle tolleranze costruttive e delle difformità edilizie minori in un territorio ad alto rischio sismico come quello siciliano.

Il ruolo della Consulta degli Ingegneri

Il presidente della Consulta, Fabio Corvo, ha evidenziato come il decreto sia il frutto di un dialogo costruttivo tra politica e professioni tecniche:

«sarebbe impossibile calare sul territorio gli indirizzi nazionali senza un confronto costante con i tecnici», ha dichiarato;

«ringraziamo l’assessore Aricò e il dirigente generale Alongi per avere accolto le nostre istanze».

Le osservazioni degli ingegneri sono diventate parte integrante del D.A. 44/2025, contribuendo a eliminare rigidità procedurali che fino a ieri bloccavano il riconoscimento delle tolleranze costruttive ed esecutive.

Le semplificazioni introdotte

Con il nuovo decreto regionale:

non è più sempre necessaria la richiesta di autorizzazione sismica preventiva per difformità edilizie minori;

per difformità edilizie minori; si applicano le procedure semplificate dell’art. 110 L.R. 4/2003 , già note per i pareri di idoneità;

, già note per i pareri di idoneità; il tecnico incaricato può utilizzare le norme tecniche più recenti , quando più idonee a garantire la sicurezza strutturale;

, quando più idonee a garantire la sicurezza strutturale; per gli interventi non strutturali, anche in zone a media o elevata sismicità, è previsto un iter più snello rispetto al passato.

L’obiettivo dichiarato è chiaro: semplificare le regolarizzazioni edilizie minori senza ridurre i livelli di controllo sulla sicurezza.

Analisi tecnica

Dal punto di vista operativo, il decreto scioglie un nodo cruciale. Fino ad oggi, in Sicilia, anche per piccole difformità edilizie era richiesta l’autorizzazione sismica preventiva, con un aggravio burocratico sproporzionato. Con il D.A. 44/2025 questa rigidità viene superata, riallineando la Regione agli indirizzi nazionali e restituendo coerenza all’applicazione del “Salva Casa”.

La possibilità per i tecnici di riferirsi alle NTC sopravvenute rappresenta un passo avanti: permette di adottare criteri più aggiornati per garantire la stabilità delle costruzioni, favorendo una maggiore qualità delle verifiche. Al tempo stesso, l’utilizzo delle procedure ex art. 110 L.R. 4/2003 assicura continuità amministrativa e chiarezza operativa.

Conclusioni operative

Il decreto regionale, frutto anche del contributo della Consulta degli Ingegneri, porta a tre risultati concreti:

semplificazione : per le difformità edilizie minori non è più necessaria l’autorizzazione sismica preventiva;

: per le difformità edilizie minori non è più necessaria l’autorizzazione sismica preventiva; uniformità : le regolarizzazioni edilizie seguono procedure chiare, ancorate all’art. 110 L.R. 4/2003.

: le regolarizzazioni edilizie seguono procedure chiare, ancorate all’art. 110 L.R. 4/2003. aggiornamento tecnico: i professionisti possono utilizzare le NTC più recenti, garantendo verifiche più efficaci.

Un passo avanti che conferma il ruolo delle professioni tecniche nel rendere il quadro normativo più coerente e applicabile sul territorio, con ricadute positive non solo per i cittadini, ma anche per la qualità e la sicurezza del costruito in Sicilia.

