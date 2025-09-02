Attestazione strutturale in Sicilia: soddisfatti gli architetti per il D.A. 44/2025

Con il Decreto assessoriale 1 settembre 2025, n. 44 ad oggetto “Attestazione di idoneità strutturale a corredo delle istanze di regolarizzazione previste dal DPR 380/2001” la Regione Siciliana ha disciplinato l’attestazione di idoneità strutturale a corredo delle istanze di regolarizzazione edilizia (tolleranze costruttive, agibilità sanante e sanatoria semplificata). Un provvedimento atteso, che ha chiarito le procedure da seguire in zona sismica per sanatorie, tolleranze costruttive e accertamenti di conformità.

La novità è stata accolta con favore dalla Consulta Regionale degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Sicilia, che ha diffuso un comunicato ufficiale esprimendo soddisfazione per la risposta data dall’Assessorato alle criticità emerse con il “Salva Casa”.

Le criticità iniziali del Salva Casa

Il decreto nazionale “Salva Casa” (L. 105/2024 di conversione del D.L. 69/2024) aveva introdotto importanti strumenti di regolarizzazione:

le nuove tolleranze costruttive straordinarie (art. 34-bis, comma 1-bis);

(art. 34-bis, comma 1-bis); i casi particolari di parziale difformità regolarizzabili (art. 34-ter);

regolarizzabili (art. 34-ter); la sanatoria semplificata per abusi parziali e variazioni essenziali (art. 36-bis).

Il nodo critico, come evidenziato dalla Presidente della Consulta Giuseppina Leone, riguardava però la gestione delle tolleranze costruttive in zona sismica: difformità minime che fino a ieri erano considerate “modeste modifiche” in discrezionalità della direzione lavori, ma che il Salva Casa aveva subordinato a un progetto strutturale postumo, con deposito o addirittura autorizzazione al Genio Civile.

La risposta della Regione Siciliana

La Consulta aveva segnalato queste criticità con una nota ufficiale del 30 luglio 2025, chiedendo direttive regionali per evitare un aggravio burocratico sproporzionato. La risposta è arrivata con il D.A. 44/2025, che ha chiarito due punti fondamentali:

per le tolleranze entro il 2% (comma 1 dell’art. 34-bis) non è richiesto alcun adempimento ;

(comma 1 dell’art. 34-bis) ; per le tolleranze entro i limiti maggiorati del comma 1-bis (fino al 5%), è sufficiente depositare al Genio Civile un certificato di idoneità sismica, redatto ai sensi dell’art. 110 della L.R. 4/2003.

In questo modo il deposito non comporta né autorizzazioni postume né segnalazioni all’Autorità Giudiziaria, poiché – come ricorda la Consulta – le tolleranze costruttive non costituiscono violazione alle norme sismiche.

Le dichiarazioni della Consulta

La Presidente Leone ha sottolineato che il provvedimento “supera un passo indietro nella semplificazione” introdotto dal Salva Casa, riportando il sistema a una gestione coerente con le norme già vigenti in Sicilia. La Consulta esprime quindi soddisfazione per l’apertura dell’Assessorato nei confronti delle professioni tecniche, evidenziando una continuità di dialogo già dimostrata in altre occasioni (ad esempio con la L.R. 12/2023 sul recepimento del nuovo Codice dei contratti).

Conclusioni operative

Dal confronto tra normativa nazionale e direttiva regionale emergono alcune certezze operative per i tecnici:

le tolleranze costruttive entro il 2% non comportano più alcun deposito strutturale;

non comportano più alcun deposito strutturale; le tolleranze straordinarie del 34-bis, comma 1-bis , richiedono soltanto un certificato di idoneità sismica da depositare al Genio Civile;

, richiedono soltanto un da depositare al Genio Civile; non vi sono segnalazioni all’Autorità Giudiziaria per queste fattispecie, perché non qualificabili come violazioni edilizie o antisismiche;

il D.A. 44/2025 allinea così le procedure alla logica della semplificazione, senza rinunciare al presidio tecnico del Genio Civile.

Un risultato che conferma come il dialogo tra istituzioni e professioni tecniche possa tradursi in soluzioni concrete, capaci di bilanciare semplificazione e sicurezza.

