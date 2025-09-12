Energie rinnovabili: il Governo approva il decreto correttivo sui regimi autorizzativi

Semplificazione, riduzione dei tempi e delle complessità procedurali, coordinazione istituzionale e certezza di diritto, sono da sempre gli obiettivi dichiarati che guidano le riforme normative e le loro integrazioni/correzioni.

Obiettivi che, molto spesso, restano solo un’idea di legislatori sbadati, sempre meno attenti (o competenti?), e che finiscono per generare mostri normativi, continuamente modificati in emergenza con l’unico risultato di aumentare la complicazione e la confusione di tutti gli operatori.

Fatta questa dovuta premessa, il Consiglio dei Ministri n. 141 dell’11 settembre 2025 ha approvato, in esame preliminare, un Decreto Legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, dedicato alla disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Anche in questo caso, l’obiettivo dichiarato è chiaro: accelerare la transizione energetica, favorendo investimenti e realizzazione di impianti, in coerenza con gli impegni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e con le politiche europee di decarbonizzazione.

Le novità del decreto correttivo

Le novità introdotte si muovono lungo alcune direttrici precise. Anzitutto, viene annunciato lo snellimento degli iter autorizzativi: l’autorizzazione unica, che ingloba anche la valutazione di impatto ambientale, per alcune tipologie di intervento non richiederà più 120 giorni ma appena 40. Una riduzione drastica che, sulla carta, dovrebbe consentire di velocizzare i procedimenti, ma che lascia aperti molti dubbi sulla capacità delle amministrazioni di rispettare scadenze così compresse senza sacrificare la qualità delle istruttorie.

Il decreto interviene poi sul fronte delle definizioni, introducendo concetti come “infrastrutture indispensabili” e “revisione della potenza” degli impianti. Si tratta di puntualizzazioni che mirano a evitare interpretazioni divergenti, ma che dovranno misurarsi con la solita frammentazione tra livelli normativi statali, regionali e locali.

Altro capitolo riguarda i vincoli paesaggistici e culturali: l’intento è razionalizzare le procedure nei casi di interferenza, riducendo conflitti e sovrapposizioni. Anche qui, tuttavia, semplificazione non può significare elusione dei controlli, e il bilanciamento tra esigenze energetiche e tutela del patrimonio resta un equilibrio difficile da governare.

Il provvedimento tocca anche il tema del ripristino dei luoghi al termine del ciclo di vita degli impianti, ridefinendo tempi e modalità a carico degli operatori. Un aspetto cruciale, troppo spesso relegato a margine delle valutazioni, che riguarda direttamente la sostenibilità ambientale e le responsabilità economiche a lungo termine.

Infine, viene istituito il punto unico comunale, pensato come sportello di riferimento per gli interventi sul territorio. Una misura che, se supportata da risorse e strumenti digitali, può effettivamente ridurre tempi e sovrapposizioni; in caso contrario, rischia di trasformarsi nell’ennesimo collo di bottiglia burocratico.

Conclusioni

Il nuovo Decreto correttivo rappresenta un tassello importante nella strategia nazionale sulle rinnovabili: riduce i tempi, chiarisce gli obblighi degli operatori e rafforza gli strumenti di coordinamento amministrativo.

Resta ora da verificare come queste innovazioni troveranno applicazione concreta, soprattutto sul fronte delle competenze locali e della capacità degli enti di garantire sportelli realmente operativi e tempestivi.

