Rigenerazione urbana e costruzioni: nuovo patto con imprese e professionisti?

Il settore delle costruzioni è tornato, finalmente, al centro del dibattito politico ed economico. Non potrebbe essere altrimenti: parliamo di un comparto che non solo genera lavoro e crescita, ma incide direttamente sulla qualità della vita delle persone e sull’aspetto delle nostre città.

Se n’è discusso a Villa Guicciardini (Cantagallo), in occasione dell’evento “Rigenerare per Innovare” promosso dall’Intergruppo Progetto Italia, dove l’on. Erica Mazzetti (Forza Italia), responsabile nazionale del dipartimento lavori pubblici, ha rilanciato l’idea di un “nuovo patto” tra politica, imprese e professionisti, fondato su regole semplici, chiare e stabili.

La rigenerazione come motore di sviluppo

Secondo la Mazzetti, il rilancio del comparto non riguarda solo l’economia, ma anche l’ambiente e la qualità estetica delle città. L’obiettivo dichiarato è quello di aprire una “nuova stagione delle costruzioni” capace di mettere al centro:

la qualità della progettazione,

la competenza e l’etica dei professionisti,

la rigenerazione dello spazio urbano,

il benessere e la sicurezza delle persone,

l’equilibrio tra esigenze abitative, lavorative e di mobilità.

Una visione che punta a città a misura d’uomo, connesse, fruibili, sane, verdi e innovative.

Dal Codice Appalti al nuovo Testo Unico delle Costruzioni

Nel suo intervento, la deputata ha indicato come modello il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), ritenuto capace di anticipare alcune linee guida europee e di introdurre semplificazioni importanti.

Qui, però, occorre fermarsi un attimo. Possiamo davvero considerare il Codice un “modello”? In appena due anni e mezzo è già stato modificato sedici volte. È un dato che pesa come un macigno: la stabilità normativa non si misura sulle intenzioni dichiarate ma sulla capacità di offrire agli operatori un quadro certo, duraturo e affidabile. E, per ora, questa certezza continua a mancare.

Probabilmente, più che al “prodotto finito”, dovremmo guardare al metodo con cui è stato elaborato: lo schema del Codice è stato infatti predisposto da una Commissione di esperti presieduta dal Consiglio di Stato, su precisa indicazione della Legge delega e del Governo. Questo approccio tecnico-giuridico ha garantito un impianto iniziale coerente, che poi però è stato indebolito da un susseguirsi di modifiche politiche e correttivi, spesso legati più all’urgenza del momento che a una visione di lungo periodo.

Detto ciò, l’idea di fondo resta valida: serve un Testo Unico delle Costruzioni che superi la stratificazione normativa accumulata negli ultimi decenni. La proposta in Commissione si muove in questa direzione, puntando a una norma quadro che non moltiplichi le regole, ma le riduca, con tre obiettivi principali:

unificare edilizia e urbanistica,

fondare il sistema su principi chiari e un regolamento pragmatico,

riportare al centro la persona e il progettista.

Un cambio di passo necessario, soprattutto se vogliamo ridare agli operatori la certezza che serve per programmare investimenti e sviluppo.

PPP e filiera delle costruzioni

Altro punto centrale dell’intervento è il partenariato pubblico-privato (PPP), considerato essenziale per attivare risorse e realizzare interventi di rigenerazione su vasta scala. Non solo grandi opere, ma anche interventi diffusi e integrati nelle città.

Un modello che richiede, però, una condizione imprescindibile: regole poche e chiare. Senza questo presupposto, ogni tentativo di collaborazione tra pubblico e privato rischia di impantanarsi nella solita burocrazia, bloccando risorse che potrebbero generare sviluppo immediato.

La filiera delle costruzioni deve quindi “fare squadra”, con il sostegno della politica ma soprattutto con strumenti normativi semplici e operativi.

Conclusioni

L’evento di Prato si inserisce in un percorso più ampio che guarda a un futuro in cui le costruzioni possano tornare ad essere motore di crescita e rigenerazione urbana. La sfida, ribadita da Mazzetti, è duplice: da un lato costruire città innovative e sostenibili, dall’altro garantire a imprese e professionisti un quadro normativo finalmente stabile.

Perché, se vogliamo davvero una nuova stagione delle costruzioni, il primo passo è chiaro: dire basta a regole che cambiano di continuo e restituire al settore quella certezza che oggi manca.

