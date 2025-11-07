Demoricostruzione e principio di neutralità: la politica raccoglie il segnale del Consiglio di Stato

Meno vincoli e più “buonsenso” ancorato alla nuova formulazione dell’art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380/2001. È questo il principio riaffermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 8542 del 4 novembre 2025 – già commentata su LavoriPubblici.it (leggi articolo) – che consolida la linea della cosiddetta “neutralità” negli interventi di demolizione e ricostruzione, già affermata anche dal CGARS (sentenza n. 422/2025).

Il Consiglio di Stato ha, infatti, superato la rigida coincidenza tra vecchio e nuovo edificio, riconoscendo che la ristrutturazione edilizia può considerarsi tale anche in caso di modifica del sedime o della sagoma, purché restino invariati volumi e carico urbanistico.

Un principio che trova riscontro nella legge di semplificazione del 2020, ma che finora aveva incontrato interpretazioni divergenti tra giudici, tecnici comunali e amministrazioni regionali.

Mazzetti (FI): “Una sentenza positiva, ora serve mettere ordine”

A commentare la decisione è l’on. Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia e responsabile nazionale del Dipartimento Lavori Pubblici, che in un comunicato diffuso il 7 novembre parla di “una sentenza che restituisce senso e razionalità al diritto edilizio”.

“Il Consiglio di Stato – afferma Mazzetti – segna il superamento del dogma della continuità tra fabbricato demolito e ricostruito, affermando un principio di neutralità che consentirà interventi coerenti con il tessuto urbano, purché non si alterino volumi o carichi urbanistici. Una svolta di buon senso, attesa da professionisti e imprese”.

La parlamentare riconosce come il tema della demoricostruzione sia stato, negli ultimi anni, terreno di contenziosi e incertezze, con conseguente blocco di investimenti e ritardi nelle rigenerazioni urbane. “Le Regioni – aggiunge – avevano già introdotto forme di flessibilità, ma oggi il principio è finalmente univoco e valido su tutto il territorio nazionale”.

Dalla giurisprudenza alla politica: verso un nuovo Testo Unico delle costruzioni

La deputata azzurra lega la sentenza a un’urgenza più ampia: quella di un riordino organico della normativa edilizia.

“Non può essere sempre la giustizia a intervenire per riportare ordine nel grande caos normativo. Serve un quadro chiaro, aggiornato e coerente con le esigenze dell’edilizia contemporanea”.

Forza Italia, spiega Mazzetti, sta lavorando su due fronti:

da un lato la proposta di un Commissario per Milano, per accelerare la gestione delle pratiche edilizie bloccate e razionalizzare le competenze;

dall’altro la redazione di un nuovo Testo Unico delle costruzioni, che coordini in modo organico norme statali e regionali, chiarisca competenze e standard edilizi e semplifichi il sistema dei titoli abilitativi.

L’obiettivo è “dare respiro a professionisti, imprese e pubbliche amministrazioni, oggi frenati da incertezze interpretative e timori di responsabilità”.

Una visione rigenerativa per l’edilizia italiana

Nel comunicato, Mazzetti chiude richiamando una prospettiva di lungo periodo. “Deve essere la politica a indicare la disciplina, non la giustizia. Solo così si potrà restituire un concetto univoco di sostenibilità e sicurezza del patrimonio edilizio, allineando la disciplina urbanistica alle esigenze tecniche e strutturali dell’edilizia rigenerativa”.

In questo senso, la decisione del Consiglio di Stato e l’intervento dell’on. Mazzetti convergono su un obiettivo comune: restituire certezza al diritto edilizio, favorire la rigenerazione urbana e rilanciare la fiducia degli operatori nel sistema delle regole, in un settore che ha urgente bisogno di stabilità e chiarezza normativa.

© Riproduzione riservata