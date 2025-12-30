sed edilizia espositori
grafill editoria tecnica
grafill editoria tecnica
mapei pavimentazioni architettoniche in pietra

Legge di Bilancio 2026 approvata alla Camera

30/12/2025

Dopo il voto di fiducia al Governo, la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge di Bilancio 2026, confermando la fiducia con 216 voti favorevoli, 126 contrari e 3 astenuti. Il passaggio parlamentare chiude, di fatto, l’iter politico del provvedimento, che ora attende soltanto l’ultimo adempimento formale: la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, attesa tra oggi e domani, con ogni probabilità già nella giornata di domani.

Il testo è dunque quello definitivo e, come spesso accade con le leggi di bilancio, concentra al suo interno una pluralità di interventi eterogenei che incidono in modo diretto anche sul settore dell’edilizia e dei lavori pubblici.

Tra le misure di maggiore interesse per gli operatori del comparto si segnalano, in particolare:

Nei prossimi giorni, con il testo pubblicato e pienamente vigente, sarà possibile entrare nel dettaglio delle singole disposizioni e valutarne l’impatto concreto sulla pratica quotidiana di tecnici, imprese e pubbliche amministrazioni.

© Riproduzione riservata
sun ballast Sistema Industrial-XL