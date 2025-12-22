Prezzario unico nazionale dei lavori pubblici: nel ddl Bilancio 2026 arriva l’art. 99-ter

“Una notizia estremamente positiva per il settore degli appalti e delle costruzioni: grazie al Mit sono nati il Prezzario nazionale per le opere pubbliche e un Osservatorio sperimentale. Finalmente in questa Legge di Bilancio c'è molta attenzione per le imprese del settore che già hanno fatto opere pubbliche e che da due anni aspettano il doveroso riconoscimento attraverso l'adeguamento prezzi, dando attuazione a quanto previsto nel codice appalti”.

È il commento di Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia, responsabile nazionale del Dipartimento lavori pubblici del partito e presidente dell’Intergruppo Progetto Italia, sull’inserimento, nel disegno di legge di Bilancio 2026, del nuovo art. 99-ter, rubricato “Misure in materia di definizione e applicazione dei prezzari relativi ai prodotti, alle attrezzature e alle lavorazioni degli appalti di lavori”.

“Si tratta, nello specifico – continua la deputata di Forza Italia – di due misure che intercettano le necessità del settore, penalizzato in questi anni da una normativa e da strumenti vetusti e macchinosi rispetto al repentino aumento costi. È fondamentale monitorare i rialzi e intervenire prontamente seguendo l'andamento del mercato con regolarità, sia rialzando sia all'occorrenza abbassando le soglie; non solo, l'Osservatorio che viene creato in via sperimentale sarà un decisivo punto di riferimento per le stazioni appaltanti”.

Nel suo intervento, Mazzetti richiama anche il tema degli extracosti e delle politiche abitative, collocando le nuove misure sui prezzari all’interno di un quadro più ampio di intervento sul settore delle costruzioni.

“Allo stesso tempo – conclude Erica Mazzetti – il Mit ha rinnovato l'impegno sugli extracosti, indispensabili per sostenere le imprese, e sul Piano Casa, strumento per rigenerare il nostro paese e dare risposte concrete al bisogno di casa. Sono certa che la creazione di una cabina di regia a Palazzo Chigi, più volte da me sollecitata, sia la via migliore per razionalizzare fondi e proposte, coinvolgendo anche il privato con formule virtuose. Intanto, ringrazio il Ministro Matteo Salvini e tutto il Mit per lo stanziamento di risorse e per l'impegno profuso contro i rialzi e per la casa”.

