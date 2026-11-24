Programmare gli investimenti contro il dissesto idrogeologico, semplificare gli strumenti attuativi e rafforzare il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali, così da lasciarsi alle spalle la logica dell’emergenza. È la richiesta che i costruttori romani hanno portato all’evento «Roma e le sfide del clima che cambia», organizzato da ANCE ROMA – ACER (Associazione dei Costruttori Edili di Roma e Provincia) all’Università “La Sapienza” di Roma.

Al confronto hanno partecipato, tra gli altri, la Vicepresidente alle Opere Pubbliche di ANCE ROMA – ACER Angelica Donati, il Direttore di ANSFISA Domenico Capomolla e l’Assessora ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture di Roma Capitale Ornella Segnalini. Sono intervenuti anche docenti della Sapienza e i vertici di ACEA ATO 2 e dell’Ufficio Clima di Roma Capitale. A concludere la mattinata è stato Alessandro Morelli, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al CIPESS.

Libro bianco ANSFISA: il rischio idraulico sulle infrastrutture di Roma

Durante l’evento è stato presentato il «Libro bianco del dissesto idrogeologico» di ANSFISA (Agenzia Nazionale per la sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali), con un focus dedicato al territorio di Roma e del Lazio.

«Le attività ispettive di ANSFISA sul territorio romano evidenziano una forte esposizione al rischio idraulico, una delle principali criticità per la sicurezza delle infrastrutture. Il 76% delle opere analizzate presenta infatti una classe di attenzione idraulica alta o medio-alta. Un quadro aggravato dall’aumento delle precipitazioni e delle anomalie pluviometriche, dalla presenza del Tevere e dell’Aniene. Tra il 2010 e il 2020 sono stati registrati 42 eventi estremi con allagamenti. I dati confermano l’importanza dell’attività di monitoraggio e prevenzione svolta da ANSFISA per individuare le criticità, valutare le condizioni delle infrastrutture e rafforzare la sicurezza del territorio», ha spiegato Domenico Capomolla.

Dal Libro bianco emerge anche che Roma è la prima città italiana per numero di sinkholes antropogenici, cioè voragini che si aprono all’improvviso nel terreno, con un dato di 4.500 riferito al 2024. È una fragilità di cui risentono anche le infrastrutture.

Pericolosità idraulica a Roma e provincia: i numeri del rapporto ANCE-Cresme

Il rapporto ANCE-Cresme, che nel 2023 è tornato a indagare lo stato di rischio del territorio italiano a dieci anni dalla precedente analisi, colloca Roma tra le prime dieci province per pericolosità idraulica. Sui 5.363 km² di Roma e Provincia, l’8% della superficie ricade in aree a pericolosità idraulica alta (182,7 km²) o media (249,5 km²).

Quanto alla popolazione, il 5,5% dei residenti di Roma e Provincia vive in aree a rischio idraulico elevato o medio. Il rischio elevato riguarda 74.100 persone a Roma e Provincia e 42.000 nella sola città di Roma, quello medio 144.000 persone. Per ANCE ROMA – ACER anche la realtà di Roma e della sua area metropolitana richiede di affrontare la tutela del territorio con un approccio basato sulla manutenzione programmata.

Interventi contro il dissesto idrogeologico: pagamenti al 41,3% secondo la Corte dei conti

A livello nazionale la criticità riguarda la capacità di spendere le risorse disponibili. ANCE ROMA – ACER richiama il Referto sulla gestione territoriale della prevenzione, mitigazione e contrasto del dissesto idrogeologico, approvato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 14/SEZAUT/2026/FRG e già commentato su LavoriPubblici.it per i ritardi nell’attuazione degli interventi. Sui 5.463 interventi che la Corte ha individuato e analizzato nella banca dati BDAP-MOP, finanziati per oltre 3,17 miliardi di euro, i pagamenti effettuati si fermano a circa 1,31 miliardi, il 41,3% delle risorse disponibili.

La posizione dei costruttori è stata sintetizzata dalla Presidente di ANCE ROMA – ACER, Francesca De Sanctis. «I cambiamenti climatici, e i fenomeni estremi ad essi associati, non sono più un’eccezione per il nostro Paese, e neanche per Roma. Per questo abbiamo bisogno di farci trovare pronti: il territorio ha bisogno di manutenzione ordinaria, di cura costante. Ecco perché è necessario programmare gli investimenti, allocando finanziamenti adeguati e individuando una cabina di regia unitaria a livello regionale, per evitare sprechi e cattiva gestione delle risorse».

Accordo quadro contro il dissesto: la proposta dei costruttori romani

Fra gli strumenti attuativi, i costruttori hanno indicato l’accordo quadro. Il D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) lo definisce, nell’allegato I.1, come l’accordo tra stazioni appaltanti e operatori economici che fissa le clausole degli appalti da aggiudicare in un dato periodo, in particolare prezzi e, se del caso, quantità. L’art. 59 ne limita la durata a quattro anni nei settori ordinari, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare in relazione all’oggetto dell’accordo (sul funzionamento dello strumento si veda anche l’approfondimento di LavoriPubblici.it su accordo quadro e affidamento diretto secondo ANAC).

«Uno degli strumenti che noi proponiamo – ha aggiunto Angelica Donati – è l’accordo quadro perché consente una pianificazione pluriennale degli interventi, riduce i tempi amministrativi e permette di intervenire con rapidità sulla rete infrastrutturale e sul territorio, superando l’attuale logica emergenziale che troppo spesso caratterizza la gestione del dissesto idrogeologico».

Prevenzione e manutenzione del territorio: la posizione del Governo

Il Sottosegretario Morelli ha indicato come prima necessità un cambio culturale nella gestione del territorio. «In tema di dissesto idrogeologico, il Governo è fortemente impegnato per il contrasto del fenomeno, come dimostra anche l’attenzione posta nel libro bianco di ANSFISA. Il cambio che serve è innanzitutto culturale: finora il dissesto si è sempre affrontato dopo i disastri, facendo ricorso a fondi emergenziali per riqualificare i territori danneggiati. Dobbiamo invece prevenire le emergenze e manutenere il nostro territorio, valorizzando il ruolo dell’uomo come custode dell’ambiente in cui vive. Troppe regole hanno fatto sì che la gestione oculata e di buon senso sia passata in secondo piano. Una buona gestione dev’essere fatta dalle comunità e dalle imprese che conoscono il territorio».

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