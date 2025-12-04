Per gestire un cantiere serve una grande attenzione. Oggi le aziende che operano nel settore della costruzione e dell'impiantistica devono occuparsi di diversi aspetti, come la necessità di coordinare diversi team, di rispettare scadenze precise, di controllare i costi e di garantire la sicurezza di chi lavora in cantiere. Tutto questo, contemporaneamente.

La tecnologia, però, offre strumenti molto utili che portano ordine e trasparenza in tutti gli aspetti della gestione di un cantiere. Esistono software che centralizzano tutte le informazioni in un'unica piattaforma e, di conseguenza, permettono il monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori e facilitano la comunicazione tra gli uffici e i team che lavorano in cantiere. È utile analizzare dieci soluzioni che stanno cambiando profondamente il modo in cui i cantieri vengono gestiti, sia nell'ambito delle piccole imprese che in quello delle grandi organizzazioni.

Perfetto: la soluzione all-in-one per impiantisti

Il software gestione cantieri - Perfetto rappresenta una scelta importante per le aziende specializzate in impianti. Si tratta di un gestionale verticale progettato per il controllo della commessa nelle realtà che si occupano di impianti idraulici, impianti elettrici, soluzioni di energia rinnovabile, telecomunicazioni, impianti di sicurezza e sistemi antincendio.

A differenza dei software generici, Perfetto comprende perfettamente le necessità di un'azienda impiantista e offre una risposta integrata che semplifica la gestione, organizza i processi e riduce il peso amministrativo su chi lavora in ufficio e su chi installa gli impianti in cantiere.

Le funzionalità di Perfetto ruotano attorno a una logica di controllo e integrazione totale. Permette di gestire il magazzino con movimentazione dei materiali, acquisti e resi da cantiere. Il sistema di gestione dei fornitori automatizza l'importazione e l'aggiornamento dei listini, controllando tutto il processo di acquisto e permettendo di valutare le migliori condizioni di fornitura.

La gestione della commessa racchiude tutte le informazioni su attività in corso e da eseguire, sul materiale necessario, sugli interventi di installazione o manutenzione, sulla manodopera impiegata e sull'avanzamento dei tempi.

Accanto a questo, Perfetto offre un modulo dedicato alla fatturazione e all'amministrazione, che gestisce bilanci, flussi contabili, flussi di cassa, aspetti fiscali, fatturazione elettronica e contabilità generale.

Infine, la gestione degli acquisti si integra perfettamente con il magazzino, fornendo indicatori utili sulla rotazione dei materiali, sulle condizioni di acquisto e sul livello di scorte disponibili. Per approfondire, è possibile leggere questa guida gestione commesse che illustra come strutturare correttamente il controllo della commessa e i margini realizzati su ogni progetto.

Gestire un cantiere significa affrontare ogni giorno complesse attività: coordinare squadre di lavoro, registrare dati, controllare i costi, fronteggiare imprevisti e, allo stesso tempo, mantenere una visione chiara di ciò che accade in ogni commessa.

My Perfetto si presenta come un'app per cantieri pensata per gli impiantisti che vogliono digitalizzare la gestione operativa, rendere più semplice e veloce la compilazione dei rapportini di lavoro e aumentare in modo concreto il controllo sulle attività. Con My Perfetto è possibile controllare costi, margini, SAL e ore lavorate ovunque ci si trovi, mentre i tecnici utilizzano il loro smartphone per registrare in autonomia le attività svolte sulla commessa, così che il cantiere resti sempre monitorato con il semplice supporto di un dispositivo mobile.

Si tratta di un vero strumento di supervisione del cantiere: permette di consultare per ogni commessa budget, avanzamento dei costi, materiali utilizzati e ore lavorate, sempre in aggiornamento; consente di registrare direttamente dall'app ore, materiali e spese extra, così da monitorare margini e scostamenti e intervenire subito se qualcosa non è in linea con le previsioni.

Tutte queste informazioni confluiscono poi nel gestionale Perfetto, con cui l'app My Perfetto è integrata: la sincronizzazione dei dati permette di avere una visione completa dell'azienda, con un collegamento diretto tra ciò che accade in cantiere e la parte amministrativa.

Fieldwire: coordinamento e monitoraggio

Fieldwire rappresenta una soluzione pensata appositamente per chi gestisce cantieri e necessita di una comunicazione costante tra il campo e l'ufficio. Questo software collega l'intero team di progetto, dal caposquadra al project manager, permettendo a tutti di collaborare e condividere informazioni in tempo reale su un'unica piattaforma.

Fieldwire ha la capacità di trasformare il flusso comunicativo nel cantiere, operando come un vero e proprio strumento interattivo. Gli utenti possono visualizzare i disegni costruttivi sempre aggiornati, programmare le attività, assegnare compiti e tracciare lo stato di avanzamento con facilità.

Smartsheet: project management flessibile

Smartsheet offre un'area di lavoro molto flessibile che un project manager può adattare a qualsiasi tipo di progetto di costruzione. La piattaforma mette a disposizione diverse visualizzazioni, come la vista grid per una visione con tabelle e la vista scheda simile a una bacheca, oltre alla vista calendario per una gestione più intuitiva. Il software è molto utile anche per la creazione di automazioni di attività ripetitive e flussi di lavoro personalizzati che si attivano in base ad azioni specifiche.

ClickUp: centro per la gestione completa

ClickUp funziona come un centro dinamico che sincronizza attività e riunioni da più progetti. Questa piattaforma, molto utile anche nella gestione dei cantieri, offre modelli predefiniti anche per il settore edile, che comprendono cartelle dedicate per area, flussi di lavoro personalizzati per le diverse fasi di costruzione e spazi per richieste di informazioni, documentazione sulla sicurezza e foto del cantiere.

Particolarmente interessante è l'integrazione con calendari esterni come Google Calendar e Outlook, che garantisce che gli aggiornamenti nella piattaforma vengano immediatamente riportati ovunque lavori il team.

usBIM.dossier: gestione documentale digitale in cloud

usBIM.dossier rappresenta la soluzione ideale per chi desidera digitalizzare completamente l'archivio documentale del cantiere. Questo strumento permette di creare fascicoli digitali in cui archiviare, organizzare, consultare e condividere documenti di cantiere senza la necessità di gestire enormi quantità di materiale cartaceo.

Un cantiere moderno produce documentazione complessa: disegni costruttivi, certificazioni di materiali, attestati di formazione, piani operativi di sicurezza, verbali di sopralluogo e molto altro. Questo software mette a disposizione template predefiniti che guidano gli utenti durante la compilazione della documentazione, assicurando che tutti i documenti obbligatori vengano raccolti in modo completo e conforme alle normative.

SICANT: conformità normativa e gestione della sicurezza

SICANT è il software specializzato per la redazione di tutti i documenti di sicurezza obbligatori in cantiere. Questo strumento permette di redigere piani di sicurezza e coordinamento, piani di sicurezza sostitutivi, piani operativi di sicurezza, fascicoli dell'opera, piani di montaggio e smontaggio di ponteggi e documenti unici di valutazione dei rischi interferenti.

L'applicativo guida l'utente nel pianificare le lavorazioni in base alla sequenza temporale di attività, utilizza banche dati complete per individuare i rischi associati a ogni attività e permette di evidenziare i rischi rilevanti nelle diverse zone di cantiere.

Mainsim CMMS: automazione della manutenzione

Mainsim CMMS è il sistema informatico per la gestione della manutenzione che centralizza informazioni e documentazione di tutti gli asset critici di un'azienda. Mainsim permette di creare piani di manutenzione basati sul tempo, sulle normative oppure sulle condizioni degli asset in pochi minuti. Una volta definita la frequenza degli interventi, il sistema automatizza la generazione degli ordini di lavoro, invia notifiche push ai tecnici incaricati e fornisce loro checklist digitali, procedure operative e informazioni sugli intervalli di manutenzione.

Impresus-CG: contabilità per imprese edili

Impresus-CG è un software dedicato alla contabilità di cantiere specificamente sviluppato per imprese edili e impiantistiche. Questo strumento consente di adempiere agli obblighi fiscali previsti dalla legge, attraverso un sistema di procedure, automatismi e controlli che garantiscono la puntuale registrazione di fatture emesse, IVA, compensazioni di partite, incassi e pagamenti.

Si occupa di gestire integralmente il ciclo della fatturazione elettronica verso privati e pubblica amministrazione, semplificando l'importazione e la contabilizzazione di documenti e la creazione di fatture.

TeamSystem Cantieri: gestione mobile integrata

TeamSystem Cantieri rappresenta una soluzione per chi desidera una gestione del cantiere completamente mobile e integrata con i sistemi contabili aziendali. Questo software permette di gestire l'intera attività: dal preventivo ai rapporti, dalla gestione dei costi alla contabilità dei lavori.

La caratteristica principale di TeamSystem Cantieri è la sincronizzazione diretta tra l'app mobile utilizzata in cantiere e il software in ufficio: i dati inseriti sullo smartphone dai responsabili di cantiere passano direttamente nel sistema centrale, eliminando il lavoro cartaceo e riducendo la possibilità di errori dovuti a doppi inserimenti.

Factorial: gestione centralizzata delle risorse umane

Factorial è un gestionale HR pensato per le imprese edili che necessitano di coordinare forze lavoro numerose, spesso distribuite in cantieri diversi. La piattaforma centralizza la gestione di presenze, assenze, turni, ferie e permessi in modo completamente automatizzato, permettendo ai responsabili HR di eliminare eventuali dubbi.