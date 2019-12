Concorrimi: aggiudicato il concorso Palazzo Affari

Il raggruppamento costituito Studio MAR office composto dagli architetti Paola Mongiu e Juarez Corso con la consulenza di Fabiano Cocozza e dell’ing. Daniela Mannina si è aggiudicato il concorso #concorrimi.

Nuovo look per il Palazzo Affari ai Giureconsulti: il 19 dicembre 2019, presso la sede della Camera di Commercio, è stato premiato, in base alla graduatoria provvisoria, il raggruppamento costituito dagli architetti Juarez Corso, Paola Mongiu, entrambi dello studio Mar office (Milano), con la consulenza di Fabiano Cocozza e dell’ing. Daniela Mannina. Il concorso, sviluppato sul bando-tipo #concorrimi, è stato promosso dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e da Parcam azienda partecipata dell’Ente che gestisce lo storico palazzo situato in Piazza dei Mercanti.

“Siamo soddisfatti del fatto che un attore storico e fondamentale dell’identità milanese e dell’economia italiana abbia scelto per la seconda volta il nostro innovativo sistema concorsuale - afferma Paolo Mazzoleni, Presidente dell’Ordine Architetti Milano - #Concorrimi è un terreno fertile per la collaborazione con imprese, enti pubblici e partecipate e l’auspicio è che si possa proseguire in questa direzione anche in futuro.”

Bandito nel mese di settembre 2019, il contest internazionale aveva come obiettivo un progetto per il rinnovamento e la valorizzazione di palazzo Affari ai Giureconsulti, luogo simbolico di Milano, con interventi relativi alla versatilità degli spazi e arredi interni, identità grafica e visiva, illuminazione scenografica interna ed esterna, in un’ottica generale di sostenibilità ambientale ed economica.

“L’obiettivo è di restituire alla città un antico e prezioso Palazzo nel cuore di Milano, completamente ristrutturato in chiave funzionale e innovativa - ha dichiarato Elena Vasco, Segretario generale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi - Grazie al recupero e al restauro delle facciate esterne, il Palazzo recupererà l’antica bellezza e la forte connotazione identitaria e simbolica per la città”.

Palazzo Giureconsulti, già storico punto di riferimento cittadino quale sede di eventi istituzionali e promozionali, grazie alla collaborazione strategica tra Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e Comune di Milano per la promozione della città, attraverso il brand Yes Milano, diventerà una delle location simbolo di Milano in Italia e all’estero.

“Il Palazzo - aggiunge Elena Vasco - è stato individuato dalle istituzioni milanesi quale polo cittadino per le attività promozionali a favore delle imprese con servizi permanenti dedicati all’internazionalizzazione, all’attrazione di investimenti, all’innovazione digitale 4.0, alle startup, alle nuove generazioni di talenti e alla promozione turistica”.

Il costo massimo degli interventi da realizzare - durante i quali dovranno essere garantite piena accessibilità e fruibilità della struttura, venendo svolti per aree - è fissato nell’importo di € 1.622.000 i.i., mentre l’importo opere è di € 870mila i.e..

Il corrispettivo riconosciuto per l’incarico è di € 114mila.

Al team vincitore, un premio di € 17mila.

© Riproduzione riservata