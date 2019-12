Decreto Sisma, Legge di conversione, D.L. n. 123/2019

Sulla Gazzetta ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2019 è stata pubblicata la legge 12 dicembre 2019, n. 156 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”.

L’originario provvedimento nel corso dei passaggi parlamentari ha ampliato gli originari 10 articoli nei seguenti:

Art. 1 - Modifiche all’articolo 1del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

Modifiche all’articolo 1del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 Art. 1-bis - Modifica all’articolo 2del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

- Modifica all’articolo 2del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 Art. 1-ter - Modifiche all’articolo 3del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

- Modifiche all’articolo 3del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 Art. 2 - Modifiche agli articoli 6 e 14del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

- Modifiche agli articoli 6 e 14del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 Art. 2-bis - Modifica all’articolo 6del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

- Modifica all’articolo 6del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 Art. 2-ter - Modifica all’articolo 8del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

- Modifica all’articolo 8del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 Art. 3 - Introduzione dell’articolo 12 -bisnel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

- Introduzione dell’articolo 12 -bisnel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 Art. 3-bis - Programmi straordinari di ricostruzione per i territori dell’Italia centrale maggiormente colpiti dal sisma del 2016

- Programmi straordinari di ricostruzione per i territori dell’Italia centrale maggiormente colpiti dal sisma del 2016 Art. 3-ter - Regolarizzazione delle domande di concessionedei contributi

- Regolarizzazione delle domande di concessionedei contributi Art. 3-quater - Modifica all’articolo 15del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

- Modifica all’articolo 15del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 Art. 3-quinquies - Modifica all’articolo 16del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

- Modifica all’articolo 16del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 Art. 3-sexies - Ambito di applicazione dell’articolo 17 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

- Ambito di applicazione dell’articolo 17 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 Art. 3-septies - Modifica all’articolo 19 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

- Modifica all’articolo 19 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 Art. 4 - Urgente rimozione di materiali prodottia seguito di eventi sismici

- Urgente rimozione di materiali prodottia seguito di eventi sismici Art. 4-bis - Modifica all’articolo 31del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

- Modifica all’articolo 31del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 Art. 5 - Estensione al territorio dei comuni del cratere della misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud»

- Estensione al territorio dei comuni del cratere della misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud» Art. 5-bis - Incentivi per l’insediamento nei piccoli comuni colpiti da eventi sismici

- Incentivi per l’insediamento nei piccoli comuni colpiti da eventi sismici Art. 6 - Estensione dei contributia comuni colpiti dal sisma

- Estensione dei contributia comuni colpiti dal sisma Art. 7 - Modifiche agli articoli 4 e 34del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

- Modifiche agli articoli 4 e 34del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 Art. 8 - Proroga di termini

- Proroga di termini Art. 9 - Misure e interventi finanziari a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni del cratere

- Misure e interventi finanziari a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni del cratere Art. 9-bis - Proroga della vita tecnica degli impianti di risalita delle Regioni Abruzzo e Marche

- Proroga della vita tecnica degli impianti di risalita delle Regioni Abruzzo e Marche Art. 9-ter - Modifica all’articolo 24 -ter del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

- Modifica all’articolo 24 -ter del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 Art. 9-quater - Modifiche all’articolo 94 -bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

- Modifiche all’articolo 94 -bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 Art. 9- quinquies - Modifica all’articolo 3del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39

- Modifica all’articolo 3del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 Art. 9-sexies - Deroghe alla disciplina recata dall’articolo 9del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78

- Deroghe alla disciplina recata dall’articolo 9del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 Art. 9-septies - Modifica all’articolo 11del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78

- Modifica all’articolo 11del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 Art. 9-octies - Modifiche all’articolo 3del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113

- Modifiche all’articolo 3del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 Art. 9-novies - Modifica all’articolo 3 -bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113

- Modifica all’articolo 3 -bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 Art. 9-decies - Modifiche all’articolo 18 -bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

- Modifiche all’articolo 18 -bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 Art. 9-undecies - Modifiche all’articolo 18 -bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8

- Modifiche all’articolo 18 -bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 Art. 9-duodecies - Modifica all’articolo 3del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91

- Modifica all’articolo 3del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 Art. 9-terdecies - Modifiche all’articolo 2 -bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148

- Modifiche all’articolo 2 -bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 Art. 9-quaterdecies - Modifica all’articolo 18 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109

- Modifica all’articolo 18 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 Art. 9-quinquiesdecies - Modifica all’articolo 19del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109

- Modifica all’articolo 19del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 Art. 9-sexiesdecies - Modifica all’articolo 21 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109

- Modifica all’articolo 21 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 Art. 9-septiesdecies - Introduzione dell’articolo 24 -bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109

- Introduzione dell’articolo 24 -bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 Art. 9-duodevicies - Modifiche all’articolo 26del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109

- Modifiche all’articolo 26del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 Art. 9-undevicies - Modifica all’articolo 30del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109

- Modifica all’articolo 30del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 Art. 9-vicies - Modifica all’articolo 36 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109

Modifica all’articolo 36 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 Art. 9-vicies semel - Modifica all’articolo 1, commi 606 e 614,della legge 30 dicembre 2018, n. 145

- Modifica all’articolo 1, commi 606 e 614,della legge 30 dicembre 2018, n. 145 Art. 9-vicies bis - Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32

- Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 Art. 9-vicies ter - Programma di interventi nei centri storicidei comuni del cratere del sisma del 2009

- Programma di interventi nei centri storicidei comuni del cratere del sisma del 2009 Art. 9-vicies quater - Proroga della sospensione dei mutuiper il sisma del 20 e 29 maggio 2012

- Proroga della sospensione dei mutuiper il sisma del 20 e 29 maggio 2012 Art. 9-vicies quinquies - Proroga dell’esenzione dall’IMU per i fabbricatidei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012

- Proroga dell’esenzione dall’IMU per i fabbricatidei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 Art. 9-vicies sexies - Proroga della sospensione dei mutui dei privatisu immobili inagibili

- Proroga della sospensione dei mutui dei privatisu immobili inagibili Art. 9-vicies septies - Nomina di segretari comunali di fascia superiorenei comuni colpiti dagli eventi sismici

- Nomina di segretari comunali di fascia superiorenei comuni colpiti dagli eventi sismici Art. 9-duodetricies - Disposizioni urgenti per il rilancio turistico, culturale ed economico dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016

- Disposizioni urgenti per il rilancio turistico, culturale ed economico dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 Art. 9-undetricies - Destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate delle somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato

- Destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate delle somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato Art. 9-tricies - Restauro del patrimonio artistico presso i depositidi sicurezza nelle regioni colpite dal sisma del 2016

- Restauro del patrimonio artistico presso i depositidi sicurezza nelle regioni colpite dal sisma del 2016 Art. 9-tricies semel - Sospensione dell’incremento delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25

Si tratta di oltre 50 articoli che introducono molteplici integrazioni e modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e ad altri decreti-legge relativi ai territori colpiti da eventi sismici.

Tra l’altro nel provvedimento è inserito anche l’articolo 9-tricies semel con cui viene definita la sospensione dell’incremento delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25.

Confermate le norme per la semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata che prevedono il coinvolgimento dei professionisti.

In particolare, dopo la definizione di un provvedimento che individui i limiti di importo per interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati, gli Uffici speciali per la ricostruzione, previa verifica della legittimazione del soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda di contributo, adottano il provvedimento di concessione del contributo sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell’importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile.

Se gli interventi necessitano dell’acquisizione di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o di quelli ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, il professionista, nella domanda di contributo, chiede la convocazione della Conferenza regionale, convocata dall’Ufficio Speciale per la ricostruzione, oltre che in esito alla predetta richiesta, anche al fine di acquisire, nel caso della mancata richiesta di convocazione di detta Conferenza da parte del professionista ai sensi del precedente periodo, i pareri ambientali e paesaggistici, ove occorrano per gli interventi riguardanti aree o beni tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio o compresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, e l’autorizzazione sismica nonché, ove occorra, i pareri degli enti competenti al fine del rilascio del permesso di costruire o del titolo unico.

