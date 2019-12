FER non fotovoltaiche, al 30 novembre 2019 contatore a 5,045 miliardi di euro

Il contatore delle fonti rinnovabili non fotovoltaiche ha indicato, lo scorso 30 novembre, un costo indicativo medio di 5,045 miliardi di euro. Tale ammontare va confrontato con il tetto di 5,8 miliardi di euro, ed è in aumento rispetto al mese precedente (+173 € mln), principalmente per i significativi segnali di ribasso del prezzo dell'energia, cui consegue un aumento dell'onere di incentivazione.

Nel contatore rientrano gli oneri d'incentivazione riguardanti gli impianti CIP6 (quota rinnovabile), l'incentivo sostitutivo dei Certificati Verdi e le Tariffe Onnicomprensive (DM 18/12/2008), gli impianti incentivati mediante il Conto Energia per il solare termodinamico e quelli in esercizio ai sensi del DM 6/7/2012 e del DM 23/6/2016 (FER non fotovoltaiche).

Per maggiori informazioni è possibile consultare sul sito del GSE i documenti relativi alle modalità di calcolo e allo Scenario Evolutivo del contatore.

