Acquisizione e comunicazione Certificato Identificativo Gara (CIG): nuovi obblighi dall'1 gennaio 2020

Gli obblighi di acquisizione del Certificato Identificativo Gara (CIG), di trasmissione dei dati e di pagamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) previsti per i settori ordinari e per i contratti esclusi dall’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, si applicano anche ai Regimi particolari di appalto di cui alla Parte II, Titolo VI del codice medesimo, ivi compresi gli appalti aggiudicati da imprese che svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121 del codice dei contratti pubblici (settori speciali).

Lo ha chiarito l'ANAC con il comunicato 18 dicembre 2019 con il quale ha riportato gli obblighi aggiornati alle indicazioni fornite con il presente Comunicato, riassunte nella seguente tabella.

Regimi particolari di appalto (Parte II, Titolo VI del D. Lgs. n. 50/2016) Riferimento normativo Descrizione SmartCIG CIG e trasmissione dei dati Contributo Anac Art.115 Gas ed energia termica Per importi inferiori a € 40.000 Per importi pari o superiori a € 40.000 Si Art.116 Elettricità Per importi inferiori a € 40.000 Per importi pari o superiori a € 40.000 Si Art.117 Acqua Per importi inferiori a € 40.000 Per importi pari o superiori a € 40.000 Si Art.118 Servizi di trasporto Per importi inferiori a € 40.000 Per importi pari o superiori a € 40.000 Si Art.119 Porti e aeroporti Per importi inferiori a € 40.000 Per importi pari o superiori a € 40.000 Si Art.120 Servizi postali Per importi inferiori a € 40.000 Per importi pari o superiori a € 40.000 Si Art.121 Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi Per importi inferiori a € 40.000 Per importi pari o superiori a € 40.000 Si Art.143 Appalti riservati per servizi sanitari, sociali e culturali di cui all’allegato IXAppalti riservati per servizi sanitari, sociali e culturali di cui all’allegato IX Per importi inferiori a € 40.000 Per importi pari o superiori a € 40.000 Si Art.144 Servizi di ristorazione Per importi inferiori a € 40.000 Per importi pari o superiori a € 40.000 Si Art.145 Appalti nel settore dei beni culturali Per importi inferiori a € 40.000 Per importi pari o superiori a € 40.000 Si Art.152 Concorsi di progettazione e di idee assoggettati agli articoli 152 e ss del codice Per importi inferiori a € 40.000 Per importi pari o superiori a € 40.000 Si Art.158 Servizi di ricerca e sviluppo, indipendentemente dalle condizioni di cui all’art.158 comma 1 a) e b) Per importi inferiori a € 40.000 Per importi pari o superiori a € 40.000 Si Artt.159-162 Appalti nei settori della difesa e della sicurezza Senza limiti di importo No

L’estensione alle fattispecie elencate in tabella degli obblighi informativi già in essere per i settori ordinari, che prevedono la trasmissione all’Osservatorio dei contratti pubblici anche delle schede successive all’aggiudicazione, entra in vigore a decorrere dall'1 gennaio 2020 con riferimento ai CIG aventi data di pubblicazione pari o successiva all'1 gennaio 2020.

