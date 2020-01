Efficienza energetica: dal GSE chiarimenti operativi su cogenerazione ad alto rendimento, conto termico e certificati bianchi

Il GSE ha messo a disposizione tre documenti contenenti un'analisi delle criticità più diffuse riscontrate dal in fase di istruttoria e i relativi chiarimenti operativi inerenti le richieste di riconoscimento del funzionamento in cogenerazione ad alto rendimento (CAR) e di accesso ai certificati bianchi CAR, le richieste di incentivo del Conto Termico e i progetti a consuntivo per l'accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi.

I chiarimenti operativi intendono fornire agli operatori del settore un supporto volto a ridurre gli elementi ostativi all'accesso ai meccanismi di incentivazione dell'efficienza energetica.

Per la CAR, inoltre, sono disponibili nuovi documenti utili per la comunicazione di malfunzionamenti e/o guasti in occasione della presentazione delle richieste:

Format 1: scheda per comunicazione malfunzionamenti e/o guasti a componenti principali dell'unità;

Format 2: scheda per comunicazione malfunzionamenti e/o guasti a strumenti - ENERGIA ELETTRICA;

Format 3: scheda per comunicazione malfunzionamenti e/o guasti a strumenti - ENERGIA TERMICA;

Format 4: scheda per comunicazione malfunzionamenti e/o guasti a strumenti - ENERGIA DI ALIMENTAZIONE.

In allegato i 3 documenti con i chiarimenti operativi e i 4 format.

