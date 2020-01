Abilitazione Ingegneri e Architetti 2020: data e documenti per la domanda di ammissione

Tutto pronto per l'esame di stato per l'abilitazione alla libera professione di ingegnere e architetto.

Lo ha comunicato il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) con l'ordinanza n. 1195 del 28 dicembre 2019 (in allegato) che ha indetto le date per la prima e la seconda sessione degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni, tra le altre, di:

ingegnere e ingegnere iunior;

architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore e architetto iunior e pianificatore iunior.

I candidati dovranno presentare la domanda di ammissione entro e non oltre:

il 22 maggio 2020 per la prima sessione;

16 ottobre 2020 per la seconda sessione.

Le domande devono essere presentate presso la segreteria dell'università presso cui si intendono sostenere gli esami ricordando che per ogni sessione è possibile presentare una e una sola domanda di ammissione per la professione scelta. Coloro che hanno richiesto di partecipare alla prima sessione e che sono stati assenti alle prove, possono presentarsi alla seconda sessione facendo nuova domanda (sempre entro il 16 ottobre 2020) facendo riferimento alla documentazione già allegata alla precedente istanza.

La domanda di ammissione alla prova dovrà essere prodotta in carta semplice con l'indicazione della data di nascita e di residenza, allegando la seguente documentazione:

laurea, laurea specialistica o laurea magistrale conseguita, ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente;

ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di € 49,58, salvi gli eventuali successivi adeguamenti e della ricevuta del contributo, versato all'economato, stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi della normativa vigente;

eventuali certificazioni attestanti la necessità di usufruire di particolari ausili o tempi più prolungati per lo svolgimento delle prove.

La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico è inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria competente per coloro i quali dichiarano nella domanda di aver conseguito il predetto titolo accademico nella stessa sede ove chiedono di sostenere gli esami di Stato.

Gli esami di Stato per i possessori di laurea specialistica, di laurea magistrale o di diploma di laurea hanno inizio in tutte le sedi per la prima sessione il giorno 16 giugno 2020 e per la seconda sessione il giorno 16 novembre 2020.

Per i possessori di laurea conseguita in base all'ordinamento introdotto in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, e di diploma universitario gli esami hanno inizio per la prima sessione il giorno 22 giugno 2020 e per la seconda sessione il giorno 23 novembre 2020.

Le prove successive si svolgono secondo l'ordine stabilito per le singole sedi dai Presidenti delle commissioni esaminatrici, nel rispetto dell'ordine di svolgimento delle stesse indicato nel regolamento di ciascuna professione, reso noto con avviso nell' albo dell' università o istituto di istruzione universitaria sede di esami.

Tutte le sedi dove è possibile presentare la domanda di ammissione e partecipare all'esame di stato, sono disponibili nell'allegato all'ordinanza del MIUR (in allegato).

