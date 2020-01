Ogni giorno Amazon, la più grande piattaforma per il commercio online, pubblica offerte lampo su prodotti che possono interessare anche architetti e ingegneri nel loro lavoro.

Riportiamo di seguito una selezione delle migliori offerte del giorno.

Le migliori offerte di Amazon per Architetti e Ingegneri

Videoproiettore Vankyo

- Alta Luminosità 6500 Lumens

Più luminosa della maggior parte dei proiettori sul mercato. Può proiettare chiaramente testo e tabelle, quindi supporta l'uso in scenari professionali come scuola e ufficio. Adatta anche a famiglie che cercano un'esperienza di visione di film eccellente.

- 4 Modalità di Immagine

Modalità immagine-Vivid / Standard / Soft / (Queste tre modalità predefinite offrono contrasto, luminosità, colore, nitidezza, tinta diversi).

È possibile selezionare la modalità "Utente" per personalizzare questi parametri.

- 4 Modalità di Colore

Temp.del Colore-Modalità Freddo / Medio / Caldo. È possibile selezionare la modalità "Utente" per personalizzare questi parametri.

- Supporta dolby Surround.

Supporta il collegamento di dispositivi audio esterni tramite l'interfaccia di uscita audio.

- 300" Display

La dimensione massima proiettabile è 46 "(1.57m), 60" (2m), 90 "(3m), 200" (7m), 300" (9.2m),è possibile ridurre o ingrandire(75% - 100%) lo schermo con il telecomando. La migliore distanza di proiezione è di 3 metri.

- L'interfaccia HDMI Supporta la Riproduzione di Video 4K!

I formati video supportati: AVI/MP4/MKV/FLV/MOV/RMVB/3GP/MPEG/H.264/XVID. **Le interfacce SD e USB possono riprodurre al massimo video da 4GB e non supportano file 4K. **Maggiore è la risoluzione della sorgente, migliore è la qualità della proiezione.

- Dotato di Una Custodia da Trasporto Leggera e Robusta

Senza odore, facile da trasportare il proiettore(peso: 2.7kg) ovunque!

RAVPower FileHub Versione 2019, Router WiFi Portatile, Ripetitore WiFi, SSD Hard Disk Portatile, Lettore Schede SD per iPhone iPad Tablet Smart Phone per Trasmissione dei Dati, Powerbank da 6700mAh

Backup con Un Tasto: Carica facilmente sul tuo hard disk o sul tuo flash drive le foto memorizzate sulla tua scheda SD, con una velocità di trasferimento dati di 12-18 MB/s

Router senza Fili da Viaggio: Converti istantaneamente una rete cablata in una rete Wi-Fi e condividi l'accesso ad internet con più dispositivi grazie alle Modalità AP /Router/Bridge; nota: Non supporta hotspot VPN

Backup di Memorizzazione Wireless: Trasferisci foto e altri file tra schede SD, penne USB, hard disk esterni e altri dispositivi; nota: Non supporta file RAW; un compagno di viaggio davvero formidabile

Condivisione Media Cloud Personale: Condividi agevolmente con la tua famiglia, con gli amici e riproduci i tuoi video, le tue foto, e la tua musica su fino a 5 dispositivi connessi

Salva Direttamente i File su SD/HDD: Effettua il backup automatico delle tue foto e dei tuoi video più recenti direttamente su scheda SD Card o su Hard Disk con il nostro FileHub RAVPower; nota: Assicurarsi che il dispositivo RP-WD009 sia all'interno dell'area coperta da Wi-Fi

Wireless liberare lo spazio di archiviazione dei dispositivi]:Eseguire automaticamente il backup delle ultime foto e video su allegato SD card o HDD direttamente attraverso il nostro RAVPower FileHub tramite fotocamera in-app. (Si prega di assicurarsi di aver collegato il WiFi di RP-WD009 in 10 metri)

a causa delle limitazioni imposte dal sistema operativo iOS di Apple, sarà possibile accedere ESCLUSIVAMENTE alla cartella Foto sul proprio iPad/iPhone; FileHub non è attualmente in grado di sincronizzarsi con file multimediali memorizzati su iTunes verso dispositivi di memorizzazione USB a causa della gestione dei diritti digitali

Non funziona con hard disk formattati in ambiente Mac.

Logitech K120 Tastiera USB, Layout Italiano QWERTY

Tasti silenziosi dal profilo ribassato

Design a prova di schizzi

Profilo ultrasottile

Tasti robusti che resistono fino a 10 milioni di battute

Nella confezione: tastiera, documentazione

Samsung C27F396 Monitor Curvo, 27'' Full HD

Schermo con curvatura 1800R per un alto comfort visivo

Neri scuri e dispersione della luce ridotta al minimo grazie al pannello VA e al rapporto di contrasto 3000:1

AMD FreeSync riduce al minimo le interruzioni e i ritardi

Samsung Eco-saving consente di ridurre i consumi e limitare l'impatto ambientale

Pannello curvo ultra sottile: con il suo profilo a 11,9 mm

Risoluzione: 1920 x 1080; rapporto d'aspetto 16:9; luminosità (tipica): 250 cd/m2; frequenza di aggiornamento: 60 Hz

Sandisk Extreme Pro Scheda di Memoria da 64 Gb

Velocità di scatto fino a 90 MB/sec, velocità di trasferimento fino a 170 MB/sec

Ideale per la ripresa di video in 4K UHD e per scattare foto in sequenza in modalità "burst"

Consente di riprendere video senza interruzioni con classe di velocità UHS 3 (U3) e classe di velocità video 30 (V30)

Realizzata e testata per funzionare in condizioni estreme; impermeabile, resistente alle temperature, agli urti e ai raggi X.

SanDisk Extreme Scheda di Memoria microSDXC da 64 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe

Ideale per smartphone e tablet Android, action camera e droni

Velocità di lettura fino a 160 MB/sec e di scrittura fino a 60 MB/sec per ripresa e trasferimento di contenuti più rapidi

Classe a2 per caricamento e prestazioni delle app più veloci

4K UHD-ready con classe di velocità UHS 3 (U3) e classe di velocità video 30 (V30)

Realizzata e testata per funzionare in condizioni estreme; impermeabile, resistente alle temperature, agli urti e ai raggi X

Compatibile con microSDHC, microSDXC, microSDHC UHS-I e microSDXC UHS-I che supportano i dispositivi host

Temperatura di funzionamento: da -25° a 85 ° C (da -40° a 185 ° F)

Verifica la compatibilità e indicazioni d'istallazione, oppure requisiti sul sito de fabbricante o nel manuale

Stampante fotografica portatile, Connettività Bluetooth

Stampa foto istantanee dalla fotocamera del tuo smartphone o dalla galleria dei tuoi social network, grazie all'app gratuita HP Sprocket

Con la carta lucida adesiva HP Zink potrai fare a meno delle cartucce e stampare fotografie senza bordi nel formato tascabile 5,8 x 8,6 cm

Scopri l’app HP Sprocket per personalizzare i tuoi scatti e condividerli con i tuoi amici

Si connette via Bluetooth 4.0 ai tuoi dispositivi Android ed IOS per un massimo di 3 utenti contemporaneamente

Con HP Sprocket hai tutto l’occorrente nel palmo della tua mano per stampare ciò che vuoi, ovunque

Computer portatile, Intel Pentium Silver N5000 1,10 GHz, SDRAM 4GB DDR4

Windows 10 home in s mode

Display 14" hd led lcd (1366 x 768)

Processore intel pentium silver n5000

Ram 4gb ddr4, emmc 64gb

Huawei Mediapad T3 10 Tablet Wi-Fi

Display IPS 9.6” (1280 x 800), corpo in alluminio anodizzato di derivazione spaziale

Fotocamera frontale da 2 MP e fotocamera posteriore da 5 MP

Processore quad-core (1.4 GHz), 2 GB + 32 GB, Android 8.0, espandibile fino a 128 GB

Batteria da 4800 mAh, fino a 9.8 ore di riproduzione video

Filtro luce blu e modalità a bassa luminosità per non affaticare gli occhi

Monitor per PC, 34"

Monitor 34" UltraWide Full HD, 2560x1080

HDR 10 (High Dynamic Range) - Speaker Stereo 10 Watt

Pannello IPS per una visione ottimale da qualsiasi angolazione (8bit - sRGB 99%)

AMD FreeSync 75Hz

Schermo MultiTasking - ScreenSplit

Logitech C270 Webcam HD per Videochiamate Widescreen

Videochiamate hd pratiche - effettua videochiamate in widescreen in HD 720p con immagini chiare e nitide sulle tue piattaforme preferite come Skype

Microfono con riduzione del rumore - il microfono integrato con riduzione del rumore assicura che la tua voce sia chiara, anche se ti trovi in un ambiente affollato

Correzione automatica della luce - appari al meglio con C270, in grado di adattarsi automaticamente alle condizioni di illuminazione e di produrre immagini più luminose e con maggiore contrasto anche in ambienti scarsamente illuminati

Clip universale - fissa la webcam saldamente allo schermo o posizionala su uno scaffale o una scrivania. Può essere montata con diverse angolazioni in modo che i tuoi amici e familiari possano vedere tutti i dettagli intorno a te

Compatibilita' - Windows 10 or later, Windows 8, Windows 7, Mac OS 10.10 o versioni successive e Chrome OS. Compatibile con Skype, Google Hangouts, FaceTime per Mac e molto altro

© Riproduzione riservata