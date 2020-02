Seggiolini antiabbandono: Al via la piattaforma web per bonus acquisto

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha pubblicato ieri il Decreto 28 gennaio 2020, n. 39 recante “Modalità per richiesta e la concessione del contributo per l’acquisto dei dispositivi antiabbandono”. L’articolo 4 del provevdimento definisce la procedura per beneficiare del contributo.

Accreditarsi sulla piattaforma

Da ieri, quindi, gli esercenti presso i quali sarà possibile utilizzare il buono elettronico per l’acquisto dei dispositivi antiabbandono possono accreditarsi sulla piattaforma www.bonuseggiolino.it per essere inseriti in un apposito elenco, consultabile attraverso la stessa applicazione web dedicata.

Piattaforma accessibile per acquistare il dispositivo

Da oggi, venerdì 21 febbraio, la piattaforma sarà accessibile a chi deve acquistare il dispositivo e potrà quindi richiedere il buono spesa elettronico di 30 euro, da utilizzare esclusivamente presso uno dei negozianti registrati sulla piattaforma.

Richiesta di rimborso

Chi ha già fatto l’acquisto presso qualsiasi negoziante potrà chiedere (entro 60 giorni dal 20 febbraio) il rimborso di 30 euro allegando lo scontrino o la ricevuta fiscale e una autocertificazione sul modello disponibile on line

Ricordiamo che, per la registrazione al sistema, è necessario avere le credenziali SPID (Sistema pubblico di identità digitale).

