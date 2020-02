Coronavirus Covid-19: i numeri verde regionali da chiamare in caso di emergenza

Coronavirus Covid-19: l'ultimo aggiornamento del Ministero della Salute parla di 322 casi positivi al Coronavirus (in 8 regioni e in una Provincia autonoma) di cui 10 deceduti e 1 guarito (aggiornamento del 25 febbraio 2020 alle ore 18, ma i numeri sono in continua evoluzione). Nel dettaglio: i casi accertati di Coronavirus in Lombardia sono 240, 43 in Veneto, 26 in Emilia-Romagna, 3 in Piemonte, 3 nel Lazio, 3 in Sicilia, 2 in Toscana, uno in Liguria, uno nella Provincia autonoma di Bolzano. I pazienti ricoverati con sintomi sono 114, 35 sono in terapia intensiva, mentre 162 si trovano in isolamento domiciliare.

Mentre confermiamo il nostro consiglio di chiudere o limitare i gruppi Whatsapp al fine di non alimentare le catene di disinformazione che si sono formate negli ultimi giorni, la protezione civile ha consigliato di recarsi nei pronto soccorso o nelle strutture sanitarie e a chiamare i numeri di emergenza soltanto se strettamente necessario. Anche Medici di famiglia e Pediatri di libera scelta hanno invitato a non recarsi presso gli studi e gli ambulatori in caso di sintomi respiratori (raffreddore, tosse, febbre), ma a contattarli telefonicamente.

Coronavirus Covid-19: i numeri verde regionali

Le Regioni hanno attivato numeri verde dedicati alle popolazioni dei territori dove si sono verificati i casi di nuovo Coronavirus per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento del contagio. Contattare il 112 oppure il 118, non per informazioni, ma soltanto in caso di necessità.

Ecco i numeri verde regionali attivati per l'emergenza Coronavirus:

Campania : 800 90 96 99

: 800 90 96 99 Emilia-Romagna : 800 033 033

: 800 033 033 Friuli Venezia Giulia : 800 500 300

: 800 500 300 Lazio : 800 11 88 00

: 800 11 88 00 Lombardia : 800 89 45 45

: 800 89 45 45 Marche : 800 93 66 77

: 800 93 66 77 Piemonte : 800 333 444

: 800 333 444 Provincia autonoma di Trento : 800 867 388

: 800 867 388 Toscana : 800 55 60 60

: 800 55 60 60 Trentino Alto Adige : 800 751 751

: 800 751 751 Umbria : 800 63 63 63

: 800 63 63 63 Val d’Aosta : 800 122 121

: 800 122 121 Veneto: 800 46 23 40

Altri numeri utili dedicati all’emergenza nuovo Coronavirus:

Piacenza

Numero di telefono informativo 0523 317979: attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13

Attivo anche il numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute.

