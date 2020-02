La ristrutturazione chiavi in mano

Novità nel mondo della ristrutturazione di casa, centrale per il mondo dell’edilizia, grazie a Io Ristrutturo e Arredo, il network formato da 90 negozi in tutta Italia che offre un servizio innovativo di ristrutturazione chiavi in mano.

Io Ristrutturo e Arredo, rispetto agli altri servizi di ristrutturazione, sviluppa il progetto di casa partendo dagli effetti estetico/funzionali (arredi e impianti) e da questi declina la parte tecnica. Un concetto non banale perché il più delle volte accade il contrario: i lavori di ristrutturazione, spesso, partono senza tenere conto dell’arredamento e della disposizione finale degli spazi, finendo col dar vita ad un risultato finale non del tutto in linea con quelle che erano le aspettative e i desideri del cliente.

Arredi e materiali, nella filosofia di Io Ristrutturo e Arredo, non sono concep iti come a sé stanti, ma sono parte di un progetto integrato. Un ribaltamento di prospettiva che parte dalle esigenze del cliente, di modo che il risultato finale, compreso di arredi e impiantistica, non potrà che rispecchiare i suoi desideri. Con empatia e competenza tecnica, la visione del cliente viene trasformata in un progetto concreto da professionisti del settore, che si pongono sia come consulenti di prodotto, sia come progettisti di interior design.

La comodità del referente unico nella ristrutturazione chiavi in mano

La gestione dei professionisti, che lavoreranno per la ristrutturazione, sarà coordinata da un unico referente. Un vantaggio non da poco perché il responsabile del progetto, sgravando il cliente da una buona dose di stress, preoccupazioni e incombenze, si occuperà di tutto, dalla progettazione alla consegna dell’appartamento ristrutturato: formerà il team - progettisti, elettricisti, idraulici, muratori, fornitori (rigorosamente made in Italy) e così via -, supervisionerà il cantiere, affiancherà il cliente nella produzione e nella raccolta dei documenti utili per accedere ai bonus fiscali (ecobonus, bonus ristrutturazione, bonus mobili, etc) e si occuperà di tutte le pratiche burocratiche necessarie. Ciò significa che il cliente non dovrà preoccuparsi di interfacciarsi continuamente con architetti, geometri, elettricisti, idraulici, mobilifici, imprese edili e muratori, che saranno gestiti dal referente unico.

Il compito del cliente finale, in sostanza, è uno: dedicare il proprio tempo alla parte più bella del “fare casa”, libero da stress e problematiche burocratiche di sorta.

Il preventivo, per evitare brutte sorprese in corso d’opera, è chiaro fin dall’inizio. In questo modo il cliente sa subito i costi a cui va incontro e si evita brutte sorprese future.

La materioteca, atelier di idee e materiali

Uno strumento su cui Io Ristrutturo e Arredo ha creduto molto fin dall’inizio è quello della materioteca: uno spazio presente in tutti i negozi del network, dove chi vuole ristrutturare può osservare, senza filtri, materiali ed elementi di arredo. Sentire i tessuti, toccare le piastrelle o guardare con i propri occhi le materie prime, infatti, sta diventando un’esigenza sentita che la materioteca punta a soddisfare.

Esporre in formato reale gli elementi, in sostanza, immerge il cliente un’esperienza tattile, olfattiva e visiva significativa, non paragonabile alla consultazione di un semplice catalogo. Questo spazio, dunque, è la meta ideale per chi cerca ispirazioni d’arredo. Un vero e proprio atelier di idee, proposte e stili dove esperti del settore, sulla base del tuo budget, sono pronti a fornire utili consigli.

C’è poi da aggiungere che grazie al software 3d, presente in molti negozi di Io Ristrutturo e Arredo, sarà anche possibile in anteprima vedere la casa che sarà. Un approccio pensato per far risparmiare possibili grattacapi e permettere, a chi si appresta a ristrutturare casa, di apportare modifiche per tempo.

L’home relooking di Io Ristrutturo e Arredo

Io Ristrutturo e Arredo offre anche il servizio di home relooking (totale o parziale), ideale per chi vuole rivisitare il look della propria casa, cambiare atmosfera o semplicemente “rinfrescare” gli ambienti senza invasive opere in muratura. Grazie all’apporto creativo di interior designer, infatti, i clienti potranno intervenire sulla ridisposizione degli arredi di casa, sulla tinteggiatura, o sulla rifinitura di alcuni dettagli. Il tutto senza necessariamente spendere un capitale: tutti i progetti, che si tratti di ristrutturazione o semplice relook, vengono infatti concepiti a partire dal budget che il cliente vuole investire. Un modo efficace e originale per “cambiare casa senza cambiare casa”, ripersonalizzando i propri ambienti e spazi di vita quotidiana.

Il network, in continua espansione, vanta oggi 90 negozi presenti in tutta Italia. Per trovare quello più vicino a casa basta collegarsi al sito ioristrutturoearredo.it e digitare la città nel campo in alto a destra “trova il tuo negozio”. Selezionando sulla mappa il punto vendita più vicino è possibile inviare un messaggio al negozio, per chiedere un preventivo di massima, una consulenza o un fissare un appuntamento.

