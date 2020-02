Riqualificazione energetica: Da Enea una guida pratica per gli amministratori di condominio

ENEA e ISNOVA hanno predisposto la Guida pratica alla ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici per amministratori di condominio per semplificare il percorso di efficientamento energetico nei circa 2 milioni di condomini italiani, dove vivono 22 milioni di persone.

“Questa guida intende presentare agli amministratori - ma anche a tutti gli altri ‘attori’ del condominio, dal singolo condòmino, ai consiglieri fino alla stessa assemblea condominiale - gli strumenti pratici che consentano scelte informate sulle opportunità di investire in riqualificazione energetica degli edifici, per ridurre gli sprechi e concretizzare il potenziale di efficientamento tecnico-economico esistente”, sottolinea Ilaria Bertini, direttore del dipartimento Unità per l’Efficienza Energetica dell’ENEA.

Realizzata con linguaggio semplice, la guida si articola nei seguenti 5 capitoli:

energia e abitare; le detrazioni fiscali e gli incentivi; conto termico; esempi d’intervento; sensibilizzare l’assemblea dei condomini verso l’uso consapevole dell’energia; condomini +4.0; le barriere per alla riqualificazione degli edifici; Bibliografia.

Particolarmente utile per gli amministratori di condominio e i professionisti del settore è il capitolo “Le detrazioni fiscali e gli incentivi” dedicato al bonus casa, ecobonus, sismabonus, Sismabonus ed ecobonus nei condomini, cessione del credito, sconto in fattura e bonus facciate che prende in considerazione la totalità delle più recenti novità normative e che, grazie al formato e-book, prevede l’aggiornamento automatico degli eventuali adeguamenti normativi e procedurali.

Per abbattere le criticità che ostacolano una più ampia diffusione della riqualificazione energetica nei condomini, la guida dedica ampio spazio al “fattore umano”, ovvero al rapporto tra comportamenti, tecnologia e consumi di energia. “Circa il 40% dei consumi finali e il 36% delle emissioni di gas serra del nostro paese vengono da case, uffici e negozi energivori, in quanto in gran parte costruiti tra gli anni ‘50 e ‘70, quando l’attenzione all’efficienza era minima. Per questa ragione la riqualificazione degli edifici esistenti rappresenta una vera e propria miniera del risparmio energetico e favorisce la riduzione dei costi in bolletta per le famiglie, un minore impatto ambientale e una concezione sostenibile dell’abitare, con un indiscusso miglioramento della qualità della vita”, conclude Ilaria Bertini.

La guida è stata realizzata nell’ambito della campagna nazionale Italia in Classe A finanziata dal Ministero dello Sviluppo Economico e realizzata dall’ENEA (ex art. 13 dgls 102/2014).

