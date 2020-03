Lezioni sospese in tutta Italia in scuole e università fino al 15 marzo: Il testo del DPCM 4/03/2020

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il Ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, hanno rilasciato delle dichiarazioni alla stampa relative a nuove disposizioni riguardanti la gestione dell'emergenza Coronavirus. Quì di seguito la Conferenza stampa.

In allegato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 che sarà pubblicato sulla Gazzetta di oggi.

All'articolo 1, cooma 1, lettera d) del provvedimento è precisato che "Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

(................................)

d) limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole di formazione attivate presso i ministeri dell’interno e della difesa".

