Contenimento del Coronavirus Covid-19: dal Commissario straordinario Sisma 2016 le direttive per gli uffici

Il Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2016, Giovanni Legnini, ha emanato due direttive destinate alla struttura commissariale per definire le misure organizzative necessarie al contenimento della diffusione del Coronavirus.

Con i provvedimenti destinati al personale e al pubblico si è inteso dare piena attuazione ai decreti del Governo, assicurando al tempo stesso il livello essenziale di funzionamento degli Uffici.

Le disposizioni emanate sono finalizzate anche a regolare i rapporti degli uffici del Commissario con il pubblico, sia attraverso contatti a distanza, telefonici e telematici, che negli uffici dove saranno garantite le prescritte distanze di sicurezza e le misure igieniche.

Viene inoltre prevista la possibilità di attivare forme di lavoro a distanza per i dipendenti particolarmente esposti al rischio di contagio per patologie, per chi si serve del trasporto pubblico per raggiungere le sedi di lavoro, per chi deve accudire i figli, quando non possano fruire di ferie o permessi.

Scarica la direttiva del 10 Marzo

Scarica la direttiva del 9 Marzo

