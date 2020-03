IORESTOACASA: le nostre giornate ai tempi del Coronavirus Covid-19

Ieri sera il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha anticipato la pubblicazione di un nuovo DPCM che di fatto chiuderà l’Italia. Chiuse tutte le attività produttive del Paese fatta eccezione di supermercati, farmacie e parafarmacie, oltre ai servizi pubblici essenziali, come i trasporti, per il resto sarà consentito solo lo smart working.

In questo momento, mantenere la distanza di sicurezza ed evitare ogni spostamento inutile rallenta la diffusione del COVID-19 e riduce il carico negli ospedali che al momento vivono situazioni da guerra. Dagli ospedali arrivano notizie allarmanti di un sistema nazionale ormai saturo. Evitiamo di sovraccaricarlo ulteriormente, riduciamo ogni rischio al minimo possibile.

Di seguito qualche consiglio utile per trascorrere questo periodo di quarantena.

UTILIZZA I CANALI ONLINE PER LE TUE ATTIVITÀ

Cena, pranza o fai un aperitivo in compagnia con una videochiamata, puoi utilizzare semplicemente anche Whatsapp

Organizza meeting di lavoro, puoi utilizzare Zoom o altre applicazioni come Hangouts Meet

Organizza un gruppo di lettura online;

Organizza una sessione di video allenamento con i tuoi amici.

Esistono tantissime applicazioni utili per fare videochiamate o meeting online: whatsapp, skype, zoom, hangouts meet...sono molto semplici, provane una e se non riesci a capirne il funzionamento cerca un tutorial su YouTube.

ACCETTA LO STRESS

È normale vivere un momento di stress, mia nonna diceva che un problema lo puoi risolvere oppure no, in entrambi casi lamentarsi non serve. Accettiamo ansie e paure ricordando a noi stessi che sono sentimenti normali.

NON RESTARE E NON LASCIARE NESSUNO SOLO

Molti sono chiusi a casa da soli, non dimentichiamoli! Cerchiamo di utilizzare la tecnologia digitale per abbattere le distanze e non vergognamoci di ammettere le nostre debolezze. Non restiamo soli!

NON TI AGGIORNARE DI CONTINUO

Non stare h24 su internet per cercare informazioni. Ogni giorno alle 18/19 il sito della protezione civile fornisce i numeri del giorno e giornalmente c’è una conferenza stampa che illustra come sta andando. Il web è un mondo straordinario ma al contempo pericolosissimo, informiamoci solo sui siti ufficiali o affidabili. Al momento quelli più utili sono:

PIANIFICA IL TUO TEMPO

Non lasciarti andare, pianifica minuziosamente il tuo tempo scalettando le ore con le attività da fare durante la giornata. Non mangiare di continuo, non stare in pigiama, mantieni in ordine il tuo corpo e tienilo sempre in movimento. Pianifica le tue giornate inserendo almeno:

un allenamento;

la lettura di un libro;

una videochiamata con gli amici.

Ma soprattutto non dimentichiamo che il nostro comportamento è fondamentale e che meno usciremo di casa, prima potremo ricominciare a vivere la normalità.

#unpensieropositivo

Gianluca Oreto

