Regione Lombardia: i moduli edilizi unificati e standardizzati in formato pdf compilabile

Aggiornata la modulistica edilizia della Regione Lombardia: è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 9 del 25 febbraio 2020 il decreto n. 2018 del 19 febbraio 2020 recante "Aggiornamento della modulistica edilizia unificata e standardizzata approvata con deliberazione n. XI/784 del 12 novembre 2018".

Entrando nel dettaglio, la Regione Lombardia ha previsto l'aggiornamento dei moduli edilizi unificati e standardizzati, in adeguamento alle disposizioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale, e le relative descrizioni estese dei contenuti, e li ha resi disponibili in formato pdf compilabile sulla piattaforma Procedimenti.

Regione Lombardia: i moduli edilizi unificati e standardizzati

I moduli compilabili sono i seguenti:

Modulo Unico Titolare (per CILA, SCIA, SCIA alternativa al PdC, PdC)

Relazione Tecnica Asseverazione Unica

Comunicazione Inizio Lavori (CIL)

Comunicazione Fine Lavori (CFL)

Segnalazione Certificata Agibilità

Relazione Tecnica Asseverazione Agibilità

Modulistica edilizia standardizzata in tutta la Regione Lombardia

Il decreto della Regione Lombardia ha previsto l'inserimento dei nuovi moduli edilizi unificati e standardizzati sulla piattaforma "Procedimenti", in formato pdf compilabile e le corrispondenti descrizioni estese dei contenuti informativi sul sito istituzionale della Regione. Viene anche stabilito che tutti i Comuni lombardi, a partire dalla data di pubblicazione sul BURL del Decreto, riportino sul proprio sito il collegamento (URL) alla piattaforma «Procedimenti» e facciano utilizzare ai propri cittadini - per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze in materia di attività edilizia - solo i moduli edilizi unificati e standardizzati ivi pubblicati.

Viene, infine, ricordato che per gli interventi di edilizia libera, che non prevedono l'uso dei moduli edilizi, è sempre a disposizione il glossario edilizia libera allegato al Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 che contiene l'elenco delle principali opere che possono essere realizzate liberamente e i corrispondenti elementi oggetto di intervento: ad esempio, per l'elemento "pavimentazione interna ed esterna" è possibile effettuare liberamente opere di "riparazione, sostituzione, rinnovamento comprese le opere correlate quali guaine, sottofondi, ecc."

