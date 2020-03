Fassa Bortolo, il sistema integrato a sostegno del mondo dell’edilizia

In oltre 300 anni di storia, Fassa ha saputo sviluppare tutta una serie di soluzioni che coprono a 360 gradi le necessità del mondo dell’edilizia, dal consolidamento della struttura alle finiture per interni.

Nel Fassa I-Lab vengono studiati continuamente nuovi prodotti o migliorati i prodotti esistenti, anche grazie al dialogo costante con gli addetti ai lavori, che porta a individuare quali siano da un lato le richieste del consumatore finale (sempre più attento a tutto ciò che riguarda la salubrità e la sostenibilità) e dall’altro quelle degli operatori del settore. Fassa presenta quindi tre soluzioni legate a tre diverse tematiche:

Esigenze di lavorazione nelle situazioni di particolare urgenza

Pericoli contingenti dovuti ad eventi ambientali

GEOACTIVE JET T BLACK: QUANDO LA RAPIDITÀ È FONDAMENTALE

Il problema: tempi rapidi per la manutenzione stradale

Il settore dei lavori pubblici, in modo particolare tutto ciò che riguarda la manutenzione stradale, deve affrontare spesso un problema di rapidità di applicazione, per minimizzare il disagio dei cittadini e per ridurre il più possibile i costi di lavorazione.

La risposta: malta professionale a fissaggio rapido

GEOACTIVE JET T BLACK di Fassa Bortolo è una malta rapida premiscelata fibrorinforzata in polvere, dedicata ai piccoli lavori di manutenzione urbana. La sua caratteristica principale è la capacità di sviluppare in due ore la resistenza meccanica che una malta con caratteristiche simili svilupperebbe in 16-24 ore. Il tempo di presa, a una temperatura standard di 20°C, è di circa 30 minuti, riducendo al minimo quindi i tempi di chiusura di carreggiata. Inoltre, è utilizzabile anche nelle giornate fredde: a cinque gradi la resistenza meccanica a compressione dopo tre ore è maggiore ai 15 N/mm2. Fondamentale inoltre la resistenza agli shock termici e a i cicli di gelo-disgelo, anche con sali disgelanti (certificata secondo norma EN 13687-1) così da poter garantire l’alta tenuta del prodotto.

Estremamente versatile, è utilizzabile per la riparazione localizzata dei marciapiedi, fissaggio di recinzioni, arredi urbani, segnaletica stradale e pali di illuminazione, ancoraggio di paracarri e barriere di protezione, sistemazione di chiusini fognari e pozzetti di ispezione. La sua proprietà tixotropica consente un utilizzo efficace anche su superfici in pendenza.

Infine, il colore nero, avvicinandosi al colore dell’asfalto, riduce l’impatto estetico del lavoro ed evita nella maggior parte dei casi ulteriori lavorazioni.

I plus di Geoactive Jet T Black

Presa rapida;

Elevata tixotropia, adatto anche a superfici in pendenza;

utilizzabile anche a basse temperature, resistente agli shock termici e ai cicli di gelo-disgelo;

versatile e utilizzabile in più situazioni;

di colore nero per ridurre l’impatto estetico dei lavori.

SISTEMA GYPSOTECH® – SOLUZIONI PER LA SICUREZZA DEL PATRIMONIO EDILIZIO

Il problema: la sicurezza degli Istituti scolastici rappresenta una priorità.

8 edifici scolastici su 10 non garantiscono sufficienti standard di sicurezza a studenti e docenti (dati MIUR 2017-18). In particolare è necessario prestare attenzione allo sfondellamento, ovvero al distacco improvviso del fondello delle pignatte di alleggerimento dei solai misti in latero cemento. Ciò non costituisce necessariamente un rischio alla stabilità strutturale dell’impalcato, tuttavia il distacco di porzioni di intonaco e laterizio mettono a rischio la sicurezza delle persone. Tale fenomeno, tipico dei fabbricati costruiti tra l’immediato dopoguerra ed i primi anni ’80, riguarda in modo particolare gli edifici scolastici, in quanto il 50% di questi è stato costruito prima del 1974; inoltre le aule scolastiche, avendo dimensioni importanti ed essendo spesso interessate da una forte escursione termica giorno/notte, sono particolarmente esposte al rischio di sfondellamento.

La soluzione: controsoffitti antisfondellamento Gypsotech®

Consapevoli che l’unico approccio in grado di garantire una reale sicurezza contro lo sfondellamento è la manutenzione preventiva, Fassa Bortolo offre un servizio di consulenza completo, mettendo a disposizione i propri tecnici per la diagnosi dell’esistente In quanto per disinnescare ogni pericolo negli ambienti soggetti a sfondellamento, la scelta del sistema di messa in sicurezza è determinante, ed è un aspetto molto delicato. Solo scegliendo la soluzione adeguata alle esigenze del solaio si può garantire la protezione completa e definitiva e tutelarsi in caso di situazioni di emergenza.

Il Sistema Antisfondellamento Fassa Bortolo prevede due soluzioni: un controsoffitto in semiaderenza Gypsotech® “Modus CF 48-15/37” e un controsoffitto sospeso Gypsotech® “Modus CF 2x48-27/71”. Entrambi i sistemi sono stati oggetto di specifiche prove di resistenza al carico dinamico presso laboratori autorizzati e verifiche statiche di tipo analitico. Lo scopo della prova sperimentale è quello di verificare il comportamento del campione in seguito all’urto provocato dalla caduta di laterizi ed intonaco da un’altezza “h” predefinita. È stata simulata nel primo caso la caduta sul controsoffitto di un corpo unico costituito da intonaco e la pignatta in laterizio; nel secondo caso invece prima è stata simulata la caduta dell’intonaco e successivamente quella della pignatta. Il test è stato eseguito da altezze “h” sempre crescenti e la zona sollecitata è sempre stata la stessa.

I plus

Leggerezza del sistema

Velocità di realizzazione

Pulizia di intervento

Diagnosi gratuita dei tecnici Fassa Bortolo

POTHOS 003: L’IDROPITTURA CHE CAPTA LA FORMALDEIDE

Il problema: la formaldeide

L’inquinamento interno degli edifici è un tema che le segnalazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità hanno portato all’attenzione degli utenti, in modo particolare negli ultimi anni. Diversi studi hanno dimostrato che alcuni VOC, o Composti Organici Volatili, sono tossici e cancerogeni. Tra questi la formaldeide, nemico silenzioso che si trova allo stato gassoso, emessa dai fumi di combustione, prodotti per la pulizia, colle presenti nei mobili e nella tappezzeria.

La risposta: assorbirla per renderla innocua

Per rispondere a questo problema Fassa Bortolo ha creato POTHOS 003, un’idropittura per interni che contiene uno speciale additivo capace di catturare la formaldeide nell’ambiente e neutralizzarla, trasformandola in composti stabili e innocui. L’idropittura POTHOS 003 fa parte del progetto Arya indoor, per la salubrità degli ambienti interni: Arya indoor si compone di altri due prodotti di eccellenza la lastra in cartongesso Gypsotech® GypsoARYA HD e lo stucco ARYAJOINT che utilizzati in modo congiunto danno un’efficacia massima.

I plus

Assorbe la formaldeide presente nell’ambiente;

certificata secondo il Formaldeide Reduction Test ISO 16000-23 da un prestigioso laboratorio riconosciuto a livello internazionale;

traspirante ed esente da solventi;

coprente e superopaca;

disponibile in colore bianco o in una selezione di tinte dalla mazzetta colore per interni “in-living paints” di Fassa Bortolo.

