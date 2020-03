Ristrutturazioni edilizie e detrazioni fiscali: occorre l'attestato di prestazione energetica (APE) prima dell'inizio lavori?

Per la fruizione delle detrazioni fiscali previste per la ristrutturazione edilizia c.d. bonus casa è necessario acquisire l'attestato di prestazione energetica (APE) prima dell'inizio dei lavori?

Ristrutturazioni edilizie, detrazioni fiscali e APE: la domanda alla Posta di LavoriPubblici.it

Oggi rispondiamo ad una nuova domanda che riguarda gli le detrazioni fiscali delle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Delio domanda: "Per appartamenti ristrutturati per usufruire delle detrazioni devo avere la classe energetica di prima di inizio lavori? E nel caso non ne fossi in possesso perdo ogni agevolazione?".

Ristrutturazioni edilizie, detrazioni fiscali e APE: La documentazione necessaria per fruire delle detrazioni fiscali per la casa

La normativa prevede che per poter richiedere le detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia è necessario:

inviare, quando prevista, all'Azienda sanitaria locale competente per territorio, prima di iniziare i lavori, una comunicazione con raccomandata A.R., tranne nei casi in cui le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl

pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Occorre, inoltre, conservare ed esibire a richiesta degli uffici i seguenti documenti:

le abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori);

domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;

ricevute di pagamento dell’Imu, se dovuta;

delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali;

in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori;

comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei lavori da inviare all’Azienda sanitaria locale, se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;

fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute;

ricevute dei bonifici di pagamento.

Ristrutturazioni edilizie, detrazioni fiscali e APE: la risposta di LavoriPubblici.it

Rispondendo quindi alla domanda del nostro lettore: no, non è necessaria l'attestazione energetica prima dei lavori e neanche dopo.

Affidati sempre ad un tecnico qualificato

Come sempre, nel caso si volesse valutare la possibilità di effettuare una ristrutturazione edilizia e poi accedere alle relative detrazioni fiscali previste, consigliamo di rivolgersi ad un tecnico qualificato che possa fornire tutte le informazioni necessarie.

