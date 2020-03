Emergenza Coronavirus Covid-19: la modulistica per la sospensione dei lavori

A seguito dell'emergenza Coronavirus Covid-19, è necessario chiudere il cantiere? Posso continuare a lavorare in un piccolo cantiere con poche persone?

Sono tante le domande che arrivano negli ultimi giorni in redazione e la maggior parte riguardano la possibilità di poter continuare a lavorare all'interno dei cantieri edili. Precisiamo subito che in assenza di ordinanze regionali che dispongono espressamente la chiusura dei cantieri edili privati (come quella della Regione Campania), è stato lo stesso Governo a precisare che i cantieri possono continuare ad operare e proprio recentemente tutte le parti sociali dell’edilizia hanno siglato un protocollo recante linee guida per l’intero settore edile.

Ciò premesso, in assenza di norme straordinarie, nell'edilizia privata le figure principali a cui compete la responsabilità di valutare le condizioni di sicurezza e quindi se continuare le lavorazioni oppure sospenderle, sono

il datore di lavoro;

il direttore dei lavori;

il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE).

Nell'ambito dei lavori pubblici è possibile prevedere anche la figura del:

responsabile unico del procedimento.

La norma principale che bisogna tenere in considerazione per la valutazione delle condizioni minime di sicurezza è naturalmente il DLgs n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro) che pur non prevedendo una sezione specifica per il rischio Covid-19, al titolo X tratta le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici.

Nelle Regioni dove, quindi, nulla è stato stabilito sulla apertura/chiusura dei cantieri edili, è compito, quindi, delle figure responsabili valutare l'assenza delle condizioni minime di sicurezza e disporre, quindi, la sospensione dei lavori.

La modulistica per la sospensione lavori in formato editabile

Al fine di agevolare l'eventuale sospensione, abbiamo predisposto la seguente modulistica in formato editabile (in allegato):

01 - Ordine di sospensione delle lavorazioni per pericolo grave ed imminente

02 - Ordine del responsabile unico relativo alla sospensione dei lavori

03 - Verbale di sospensione dei lavori

04 - Comunicazione all'ANAC della sospensione lavori superiore ad un quarto del tempo contrattuale complessivo

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata