Consultazione e-fatture: Adesioni possibili fino al 4 maggio 2020

Ampliata la finestra temporale per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche trasmesse o ricevute tramite sistema di interscambio (Sdi). Per operatori Iva, intermediari delegati e consumatori finali la scadenza del 29 febbraio 2020 slitta al 4 maggio 2020. Inoltre, i consumatori finali che hanno effettuato l’adesione, potranno consultare le proprie fatture ricevute a decorrere dal 1° marzo 2020.

Provvedimento 28 febbraio 2020

A stabilirlo il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 28 febbraio 2020, n. 99922. Il provvedimento trova la sua origine normativa nell’articolo 14 del Dl n. 124/2019 che ha previsto nuovi termini per la memorizzazione delle fatture elettroniche e ha disposto un ampliamento dell’utilizzo dei dati in esse contenuti da parte dall’Amministrazione finanziaria, dopo il via libera del Garante della privacy.

Ampliato il periodo transitorio

Al fine di recepire le novità introdotte dal citato articolo 14, con i provvedimenti dell’Agenzia delle entrate n. 738239 del 30 ottobre 2019 e n. 1427541 del 17 dicembre 2019 e, da ultimo, con il provvedimento 28/02/2020, viene ampliato il periodo transitorio con la possibilità di effettuare l’adesione al servizio di consultazione fino al 4 maggio 2020.

Approtate modifiche ai provvedimenti precedenti

Il nuovo provvedimento, quindi, apporta delle modifiche al provvedimento del 30 aprile 2018: sostituisce le parole “dal 1° luglio 2019 al 29 febbraio 2019” con le parole “dal 1° luglio 2019 al 4 maggio 2020” e stabilisce che al consumatore finale, su richiesta, sono rese disponibili in consultazione le fatture elettroniche ricevute, a decorrere dal 1° marzo 2020.

Nuove specifiche tecniche

Il provvedimento, inoltre, approva nuove specifiche tecniche con decorrenza 4 maggio 2020, in sostituzione di quelle allegate al provvedimento del 30 aprile 2018. Tuttavia, per consentire un graduale adeguamento al nuovo tracciato, la trasmissione al sistema di interscambio e il recapito delle fatture saranno possibili anche con quelle attualmente in uso (approvate con provvedimento del 30 aprile 2018) fino al 30 settembre 2020.

Periodo transitorio e sistema interscambio

In sostanza, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 30 settembre 2020, il Sistema di interscambio accetta fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con le nuove sia con le vecchie specifiche tecniche. A partire dal 1° ottobre 2020, invece, Sdi accetterà solo i documenti predisposti con lo schema approvato con il Provvedimento 28/02/2020, n. 99922.

