Arriva l’offerta All in One per rinnovare hardware e software strutturale

Continuano le iniziative straordinarie di Soft.Lab per sostenere la ripresa del settore dei professionisti dell’edilizia. Ancora un’altra grande iniziativa a sostegno dei professionisti tecnici italiani. Dopo un mese di software gratuiti, una settimana con ben 6 webinar gratuiti di formazione, arriva un’offerta speciale che unisce hardware e software.

“All in One” è infatti l’offerta che mette insieme un pc di nuova generazione marchiato Yashi, in una speciale ed esclusiva configurazione Soft.Lab e IperSpace BIM, la suite per il calcolo strutturale in cemento armato, acciaio, legno e muratura.

Un pc “all in one” di nuova generazione, ideale per l’approccio BIM!

Il pc scelto è il Manhattan di Yashi in una configurazione personalizzata Soft.Lab con Pannello IPS 27", Intel Core i7 9700F up to 4.7GHz - Chipset Intel H310, 32GB DDR4, SSD 512GB.

L’implementazione dell’approccio BIM e la necessità di utilizzo di programmi architettonici e di rendering obbligano il progettista ad avere delle station performanti e potenti. Questa versione di Manhattan infatti è un upgrade di quella presente sullo store Yashi e prevede un raddoppio della RAM (32GB DDR4) e una scheda video dedicata DDR5 a 4GB di memoria. Manhattan è per chi desidera la praticità del fattore di forma All in One e ha l’esigenza di utilizzare software professionali e di ultima generazione.

All in One è sinonimo di design, di ordine sulla scrivania in quanto non è presente alcun case e di praticità d’uso con eliminazione di cavi e facilità di connessione grazie alle tecnologie wi-fi.

“La versione All in One Manhattan di Yashi configurata per Soft.Lab è pensata per poter sfruttare al massimo le potenzialità e la grafica dei nostri software” racconta l’ing. Giuseppe Pica, General Manager Soft.Lab presentando l’offerta.

IperSpace BIM: la suite per il calcolo strutturale che viene incontro alle esigenze più specifiche

L’offerta prevede due opzioni: con la prima opzione il tecnico ha la possibilità di acquistare il pc e IperSpace BIM in una formula completa e senza limiti della durata di 90 giorni dall’attivazione, con assistenza inclusa.

La seconda opzione prevede l’acquisto del pc insieme ad una versione licenziata di IperSpace BIM della durata di 365 giorni comprensiva di: pack, chiavetta hardware, assistenza illimitata e la possibilità di rinnovare poi di anno in anno la licenza ad un prezzo ancora più vantaggioso.

Per avere maggiori informazioni è possibile visitare la landing page dedicata o scrivere a comunicazione@soft.lab.it

