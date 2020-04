Emergenza COVID-19: Una circolare del Ministero dell’Interno detta le regole per le festività pasquali

In occasione delle festività pasquali, le prefetture dovranno promuovere ogni utile iniziativa per assicurare l’osservanza delle previste limitazioni riguardanti gli spostamenti all’interno dello stesso comune e tra località diverse, compreso il divieto di recarsi presso abitazioni differenti da quella principale, tra cui le seconde case utilizzate per le vacanze.

Circolare 9 aprile 2020

È l’indicazione del Ministero degli interni contenuta nella Circolare 9 aprile 2020 recante “Emergenza COVID-19. Controlli in occasione delle prossime festività pasquali” inviata ai prefetti dal capo di Gabinetto del Ministro degli Interni Matteo Piantedosi.

Massima attenzione e Piani mirati

Massima attenzione viene richiesta nella predisposizione di mirati piani di rafforzamento della vigilanza e del controllo sui movimenti che possono avere luogo in questo periodo, in modo da garantire un presidio del territorio diffuso e percepibile dalla cittadinanza.

Niente trasferimenti verso località turistiche

Nell’attuale contesto emergenziale, in applicazione delle specifiche disposizioni restrittive della circolazione, tuttora in corso di validità, non sarà, infatti, possibile per la popolazione effettuare i consueti trasferimenti verso località a richiamo turistico.

