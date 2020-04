Riapertura cantieri edili e Fase 2: in Gazzetta il DPCM 26 aprile 2020 con protocollo e regole per la sicurezza

Riapertura cantieri edili: le regole per la riapertura in sicurezza erano state rese note dal Ministero delle Infrastrutture lo scorso 26 aprile, sono adesso ufficiali con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 108/2020 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".

Riapertura cantieri edili e Fase 2: il protocollo e regole per la sicurezza

Tra quelli contenuti all'interno del nuovo DPCM, l'allegato 7 contiene il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVIS-19 nei cantieri, suddiviso nei seguenti capitoli:

Informazione

Modalità di accesso dei fornitori esterni ai cantieri

Pulizia e sanificazione nel cantiere

Precauzioni igieniche personali

Dispositivi di protezione individuale

Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi)

Organizzazione del cantiere (turnazione, rimodulazione dei cronoprogramma delle lavorazioni)

Gestione di una persona sintomatica in cantiere

Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS o RLST

Aggiornamento del protocollo di regolamentazione

Tipizzazione, relativamente alle attività di cantiere, delle ipotesi di esclusione della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti

Riapertura cantieri edili e Fase 2: l'obiettivo del nuovo protocollo

Le nuove regole integrano e specificano per i cantieri il protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 per gli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020, come integrato dal successivo protocollo del 24 aprile 2020. L'obiettivo del nuovo protocollo di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19 (rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione).

I datori di lavoro adottano il nuovo protocollo di regolamentazione all'interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute dei lavoratori presenti in cantiere e garantire la salubrità degli ambienti di lavoro, ulteriori misure di precauzione (elencate nel nuovo protocollo), da integrare eventualmente con altre equivalenti o più incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa consultazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato, delle rappresentanze sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del RLST territorialmente competente.

In allegato il DPCM 29 aprile 2020 e tutti gli allegati.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

