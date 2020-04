Emergenza COVID-19: Validazione in deroga DPI

L’art. 15 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 detta disposizioni straordinarie per la gestione dell’emergenza Covid-19 e attribuisce all’Inail la funzione di validazione straordinaria e in deroga dei dispositivi di protezione individuale (dpi).

Fermo restando i poteri del Commissario straordinario ai sensi dell’art. 122, si tratta per l’Inail, che collabora alle misure di mitigazione del rischio Covid-19 in qualità di soggetto attuatore degli interventi di protezione civile, di una competenza nuova attribuita in via straordinaria, per il tempo strettamente necessario, fino al termine dello stato di emergenza, in deroga alle procedure ordinarie.

Deroga per procedura e tempistica e non per qualità

La deroga riguarda la procedura e la relativa tempistica e non gli standard di qualità dei prodotti che si andranno a produrre, importare e commercializzare, che dovranno assicurare la rispondenza alle norme vigenti e potranno così concorrere, unitamente all’adozione delle altre misure generali, al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica in corso. Terminato il periodo di emergenza, sarà ripreso il percorso ordinario e i dpi, validati in attuazione della disposizione richiamata, dovranno, per continuare a essere prodotti, importati o commercializzati, ottenere la marcatura CE seguendo la procedura standard.

DPI interessari: quelli per l'emergenza sanitaria

In considerazione della specifica finalità della norma, i dpi interessati dalla disposizione sono unicamente quelli funzionali a mitigare i rischi connessi all’emergenza sanitaria in corso e sono indicati nella tabella:

PROTEZIONE DISPOSITIVO NORMA Protezione occhi Occhiali (DPI II cat.) UNI EN 166:2004 Protezione occhi Occhiali a maschera (DPI III cat.) UNI EN 166:2004 Protezione occhi e mucose Visiera (DPI III cat.) UNI EN 166:2004 Protezione vie respiratorie Semimaschera filtrante UNI EN 149:2009 Protezione vie respiratorie Semimaschera e quarti di maschera UNI EN 140:2000 Protezione corpo Indumenti di protezione (DPI III cat) UNI EN 14126:2004

UNI EN13688:2013 Protezione mani Guanti monouso (DPI III cat) UNI EN 420:2010

UNI EN ISO 374-5:2017

UNI EN ISO 374-2:2020

UNI EN 455 Protezione arti inferiori Calzari (DPI I, II, III cat.) UNI EN ISO 20345:2012

UNI EN ISO 20347:2012

UNI EN ISO 20346:2014

Come presentare la richiesta

La richiesta deve:

essere presentata utilizzando il facsimile di autocertificazione allegato, avendo cura di inserire tutti gli allegati richiesti.

essere inviata esclusivamente alla casella di posta elettronica certificata: dpiart15@postacert.inail.it. Tale pec è dedicata e valida per tutto il territorio nazionale; non saranno istruite richieste fatte pervenire ad altre caselle di posta elettronica o con altre modalità.

Eventuali richieste o materiali già inviati con altri canali non saranno oggetto di valutazione e dovranno essere inoltrati alla casella di posta elettronica dedicata utilizzando il facsimile di autocertificazione.

Informazioni ed assistenza

Per informazioni e assistenza nella sezione “SUPPORTO” del portale sono a disposizione dell’utenza le " Faq" e il servizio “Inail risponde”, che consente l’invio di richieste attraverso un form strutturato.

Al fine del corretto inoltro delle richieste, si invita l'utenza a selezionare nel campo “Categoria” la voce “Ricerca e tecnologia”, nel campo “Sottocategoria” la voce “Informazioni e normativa” e nel campo “Oggetto” la voce “Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed ambientale”.

In allegato:

