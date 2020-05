Emergenza Covid-19: Nuovo modello autocertificazione, Circolare Ministero dell’Interno e Faq

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato la Circolare 2 maggio 2020, n. 29415 avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sull'intero territorio nazionale”; la circolare dà indicazioni operative relativamente al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 sul contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Circolare Ministero dell’Interno

Nella circolare sono illustrate le principali misure, in vigore su tutto il territorio nazionale dal 4 maggio; nello specifico, vengono trattati i seguenti argomenti:

Spostamenti;

Aree pubbliche e private

Attività motoria e sportiva

Cerimonie funebri

Attività commerciali al dettaglio

Servizi di ristorazione

Attività produttive industriali e commerciali

Obiettivo del nuovo quadro di regole

L'obiettivo del nuovo quadro di regole, spiega il documento, è trovare un punto di equilibrio tra la salvaguardia primaria della salute pubblica e l'esigenza di contenere l'impatto delle restrizioni sulla vita dei cittadini, tra il sostegno al riavvio del sistema economico produttivo e la sicurezza dei lavoratori.

In allegato la Circolare del Ministero dell’Interno che, in verità, non chiarisce tutti i dubbi generati non soltanto dal d.P.C.M. 26 aprile 2020 ma, anche, da tutte le Ordinanze regionali e provinciali che hanno fatto seguito al d.P.C.M. stesso.

Nuovo modulo autocertificazione

In funzione delle novità contenute del d.P.C.M. 26 aprile 2020, dovrebbe essere modificato il modulo per l’autocertificazione ma il Ministero dell’Interno non ha predisposto ancora quello aggiornato che, a nostro avviso potrebbe essere quello già in vigore con opportune modifiche ed integrazioni come quelle indicate nel Modulo allegato che è stato da noi aggiornato al d.P.C.M. 26/04/2020.

Le FAQ Fase 2 del Governo

Ricordiamo, altresì, che la Circolare del Ministero dell’interno ha fatto seguito alle Faq del Governo relative alla cosiddetta “Fase 2" in cui sono trattati i seguenti argomenti:

Le novità del d.P.C.M. 26 aprile 2020

Spostamenti

Pubblici esercizi e attività commerciali

Attività produttive, professionali e servizi

Cantieri

Agricoltura, Allevamento e Pesca

