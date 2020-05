Emergenza COVID-19 e Scuola digitale: approvato Piano da oltre 400 milioni per la banda ultralarga

Il massiccio utilizzo degli strumenti informatici e delle piattaforme digitali, l'emergenza COVID-19 ancora in atto e le proposte sul futuro arrivate negli ultimi giorni, hanno portato alla consapevolezza di dover intervenire sulle obsolete reti di cui sono provviste le Scuole italiane.

I dubbi sul futuro hanno fatto crescere l'esigenza di intervenire potenziando la connettività delle scuole che dovranno necessariamente essere dotate di banda ultralarga. Ed è quanto prevede il Piano Scuola approvato dal Comitato nazionale per la Banda Ultralarga in una riunione in presenza del Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina.

Piano Scuola: 400 milioni per la banda ultralarga

Il piano prevede un investimento di oltre 400 milioni di euro per potenziare la connettività delle scuole portando negli istituti la banda ultralarga, in modo da garantire rapidamente una connessione veloce (velocità a 1 Gbit con 100 Mbits di banda garantita) all'81,4% dei plessi scolastici, quelli del primo e secondo ciclo, per un totale di 32.213 edifici. Previsti anche voucher per le famiglie: fino a 500 euro, in base all'Isee, per connessioni veloci, pc e tablet.

Piano Scuola: i voucher per le famiglie

I 400.430.897 euro del Piano Scuola serviranno per coprire i costi strutturali per portare la banda ultralarga nelle istituzioni scolastiche e per coprire i costi di connettività per 5 anni. I voucher per le famiglie saranno, invece, di due tipologie:

un contributo massimo da 200 euro per connessioni veloci;

un contributo massimo da 500 euro (per Isee, Indicatori della situazione economica equivalente sotto i 20mila euro) per connessioni veloci e per l'acquisto di tablet e pc.

Piano Scuola e Banda ultralarga: il commento del Ministro Azzolina

Pronto è arrivato il commento sui social del Ministro Lucia Azzolina che ha affidato a Facebook il suo punto di vista. "Abbiamo appena approvato il Piano Scuola, che avvia dopo anni di attesa il progetto per portare la banda ultralarga in tutte le scuole, a partire da quelle del primo e secondo ciclo - commenta il Ministro - Si tratta di un investimento di 400 milioni e 430 mila euro, pari a circa il doppio rispetto ai 200 milioni precedentemente previsti. Un investimento importante, a maggior ragione dopo l’emergenza Covid che ci ha portato ad un’accelerazione sulla digitalizzazione della scuola".

"Sono risorse che saranno messe a disposizione delle Regioni, che ringrazio - continua il Ministro Azzolina - Grazie a questi fondi copriremo i costi infrastrutturali per portare la banda larga nelle scuole e dare connettività gratuita alle scuole per 5 anni. Ovviamente siamo consapevoli anche dei problemi delle famiglie che non possono usufruire della didattica a distanza, a causa di problemi economici".

Su questo delicato argomento il Ministro Azzolina ha affermato "Abbiamo lavorato intensamente a questo problema che ci preoccupava moltissimo e siamo felici di annunciarvi un Piano Voucher per le famiglie, grazie al quale daremo fino a €200 per pagare la connessione a internet e fino a €500 a chi deve anche comprare un dispositivo (tablet o Pc)".

