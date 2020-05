Regione Campania: pubblicato il nuovo prezzario regionale con indicazioni sui costi della sicurezza COVID-19

La Regione Campania ha approvato il Prezzario regionale dei Lavori Pubblici anno 2020 e fornito indicazioni operative sui costi della sicurezza connessi allo stato di emergenza COVID-19.

Il nuovo Prezzario dei Lavori Pubblici anno 2020 della Regione Campania

È stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 100 del 5 maggio 2020 la Delibera di Giunta n. 186 del 21 aprile 2020, n. 186 recante "D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 - L.R. 27 febbraio 2007, n. 3. Approvazione Prezzario regionale dei Lavori Pubblici anno 2020 e indicazioni operative in ordine ai costi della sicurezza connessi allo stato di emergenza COVID-19".

La composizione del nuovo Prezzario

La delibera ha, quindi, approvato il prezzario composto da:

Elenco prezzi delle Lavorazioni suddivise per Tipologie e Famiglie, con le relative definizioni e prezzi, per la quantificazione definitiva dell’opera da realizzare, come base di riferimento per l’elaborazione dei capitolati, per la definizione degli importi a base di appalto nonché per le valutazioni in ordine all’anomalia delle offerte;

Analisi dei prezzi delle lavorazioni;

Le “Avvertenze Generali”, propedeutiche al corretto utilizzo del Prezzario, in cui sono riportate: le modalità ed i criteri di applicazione per la formazione dei prezzi e la verifica dell’anomalia delle offerte; le norme di misurazione con l’indicazione degli oneri compresi nei prezzi, propedeutiche alla corretta elaborazione delle stime economiche.



La validità del nuovo Prezzario

La delibera precisa anche che nuovo Prezzario cessa di avere validità il 31 dicembre 2020 e può essere transitoriamente utilizzato fino al 30 giugno 2021 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.

L'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento e i maggiori costi della sicurezza

Viene stabilito che per i cantieri i cui contratti risultano in fase di stipula e/o in corso di efficacia per il periodo di Emergenza COVID-19 come dichiarato dal Consiglio dei Ministri con Delibera del 31.01.2020, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione provvede all’aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento con l’individuazione delle ulteriori e specifiche procedure necessarie a garantire la sicurezza sul lavoro, determinando i maggiori costi da sostenere per specifici DPI e/o attività di contenimento dei rischi non necessari nelle normali condizioni procedurali di lavoro in assenza di dette circostanze emergenziali.

Il calcolo dei costi della sicurezza

I maggiori costi da inserire nel Piano della sicurezza e Coordinamento è determinato dai costi effettivi dei DPI e/o delle Attività di contenimento da svolgere con la maggiorazione del 15% per spese generali e sono evidenziati in uno specifico Capitolo del Computo della Sicurezza. L’importo di detti costi non è soggetto a ribasso. Il riconoscimento di detti costi all’Appaltatore resta subordinato alla presentazione di idonea documentazione di acquisto o di idonea documentazione relativa alle attività di contenimento dei rischi, con il riconoscimento del 15% a titolo di spese generali sostenute per tali attività. La copertura economica di detti eventuali maggiori “costi” sarà garantita dalla voce “Imprevisti” del Quadro Economico finanziato dell’intervento se presenta sufficiente capienza, ovvero dalle economie derivanti dalla rimodulazione delle somme a disposizione dell’amministrazione del medesimo Quadro economico, implementando la richiamata voce “Imprevisti”.

In allegato la Delibera della Regione Campania con il nuovo prezzario.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata