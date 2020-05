Come cambiare il binario di una porta scorrevole?

Anche le porte a scomparsa sentono il trascorrere del tempo. Come tutti gli oggetti con il tempo sono soggette ad usura e il loro movimento potrebbe non essere più fluido come una volta.

Basti pensare a quante volte si apre e si richiude una porta nell’arco di una giornata e moltiplicare questo movimento per esempio per 10, 20 oppure 30 anni.

ECLISSE però è stata la prima azienda a pensare ad una soluzione del problema della manuten-zione e dell’usura di una porta scorrevole, ancora nel lontano 1989, inventando e brevettando il bi-nario di scorrimento estraibile per i suoi controtelai. In questo modo, anche a distanza di anni, questo componente può esser facilmente rimosso e sostituito insieme ai carrellini.

Infatti, anche se la porta scorrevole è stata installata decenni prima, le sue performance potranno essere le stesse del primo giorno, senza dover effettuare interventi invasivi sulla parete dove è sta-to collocato il controtelaio.

Installazione facile e veloce

Presso i rivenditori autorizzati ECLISSE è possibile acquistare il kit di sostituzione dei binari per porte scorrevoli. Il set è composto da: un binario di scorrimento, due carrellini di scorrimento e dall’accessorio ECLISSE BIAS, il dispositivo che permette alla porta scorrevole di rallentare dol-cemente in fase di chiusura.

È possibile effettuare l’operazione di sostituzione anche in totale autonomia e senza opere murarie. Sono sufficienti un po’ di manualità e passione per il fai da te, o in alternativa si può chiedere l’aiuto ad un falegname.

Come sostituire il binario delle porte scorrevoli

Rimozione del binario

Dopo aver indossato dei guanti da lavoro, rimuovere stipiti e coprifili della porta facendo attenzione e procedendo con cautela per evitare di rompere i componenti. In questa fase può essere utile aiu-tarsi con un cutter o una spatola. Una volta rimosse tutte le finiture esterne, si possono allentare i bulloni che fissano le staffe del pannello porta con una chiave inglese, fino alla completa rimozione del pannello porta. Con un avvitatore rimuovere infine la vite posta sul binario. Estrarre quindi la guida di scorrimento.

Inserimento del nuovo binario

Inserire i carrelli di scorrimento insieme all’accessorio ECLISSE BIAS nel nuovo binario. Il binario si inserisce con un sistema a baionetta per cui sarà necessario spingerlo prima verso l’alto e poi farlo scorrevole nel lato verso il controtelaio. Fissare le viti, riposizionare tutti gli elementi di finitura precedentemente rimossi e fissarli definitivamente con del silicone.

© Riproduzione riservata