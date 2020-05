Fase 2: da ASSISTAL le linee guida sulla sicurezza per la gestione delle attività impiantistiche

Linee guida ASISTAL https://www.lavoripubblici.it/documenti2020/lvpb2/linee-guida-assistal-anti-covid.pdf

Nell'attesa di protocolli certi da parte del Governo, sono sempre più interessanti le indicazioni fornite direttamente dagli operatori e dalle Associazioni dei vari settori professionali.

Arrivano da ASSISTAL, l’Associazione Nazionale Costruttori di Impianti, dei Servizi di Efficienza Energetica - ESCo e Facility Management, aderente a Confindustria, le linee guida per la gestione in sicurezza delle attività impiantistiche nell’attuale scenario emergenziale Sars-Cov-2.

“A partire da un confronto con le imprese associate - afferma Angelo Carlini Presidente ASSISTAL - abbiamo avvertito l’esigenza di mettere a punto delle linee guida specifiche per il comparto allo scopo di fornire delle prime indicazioni utili alle imprese nello svolgimento delle proprie attività per ciò che attiene le misure di sicurezza e l’utilizzo dei DPI. Le nostre aziende si trovano ad operare in contesti diversi, dal cantiere alla singola abitazione e quindi, la concezione dello spazio e dell’ambiente di lavoro sono fattori determinanti che andavano esaminati caso per caso".

Entrando nel dettaglio "Abbiamo affrontato, sulla base del Protocollo sulla sicurezza del lavoro del 24 aprile 2020, tematiche legate alle modalità di accesso ai luoghi di lavoro, alla pulizia e sanificazione degli stessi. Inoltre - conclude Carlini - abbiamo posto l’accento sull’installazione, manutenzione e gestione degli impianti all’interno degli edifici e l’igienizzazione degli impianti aeraulici”.

Le indicazioni generali delle Linee guida ASSITAL

ASSISTAL sottolinea l'importanza del corretto coinvolgimento di tutte le figure della prevenzione aziendale (medico competente, RSPP e RLS) nel coadiuvare il datore di lavoro per il monitoraggio dell’attuazione delle misure. Viene consigliata l'integrazione della seguente documentazione:

Documento di valutazione dei rischi (DVR)

Piano operativo di sicurezza (POS)

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI)

L'appendice al DVR

In riferimento al DVR, ASSISTAL ricorda la nota dell’Ispettorato Nazionale del lavoro del 13 marzo 2020, n. 89 che dopo, aver illustrato le procedure organizzative e gestionali da seguire per fronteggiare il nuovo rischio, rileva che per la tracciabilità delle azioni messe in campo sia opportuno che dette misure, pur non originando dalla classica valutazione del rischio tipica del datore di lavoro, vengano raccolte per costituire un’appendice del DVR a dimostrazione di aver agito al meglio, anche al di là dei precetti specifici del D.Lgs. n. 81/2008 (c.d. Testo Unico Sicurezza Lavoro).

I contenuti delle Linee guida Anti-Covid-19 ASSISTAL

Le linee guida messe a punto da ASSISTAL forniscono informazioni su:

le misure di sicurezza anti COVID-19;

la mobilità dei lavoratori;

lo spostamento con mezzi aziendali;

l'informazione e formazione dei lavoratori;

i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI);

le modalità di accesso ai luoghi di lavoro;

le modalità di accesso dei fornitori esterni ai luoghi di lavoro;

la pulizia e sanificazione dei luoghi di lavoro (azienda/sito/cantiere);

la gestione degli spazi comuni (mensa, bagni, spogliatoi);

le precauzioni igieniche personali;

la gestione di una persona sintomatica;

la sorveglianza sanitaria;

l'installazione, manutenzione e gestione degli impianti all’interno degli edifici;

l'igienizzazione degli impianti aeraulici;

lo smaltimento delle mascherine e altri DPI.

La modulistica allegata alla Linee guida Anti-Covid-19 ASSISTAL

È, infine, allegata la seguente modulistica:

Allegato 1 - Modello auto-dichiarazione per lo spostamento dei lavoratori

Allegato 2 - Misure igienico-sanitarie di cui all’allegato 1 al DPCM 10 aprile 2020

Allegato 3 - Fac-simile di questionario di autovalutazione

Allegato 4 - Linee guida OMS per la preparazione di soluzione disinfettante

Allegato 5 - Lavaggio delle mani

Allegato 6 - Fac-simile registrazione pulizia

