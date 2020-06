Emergenza COVID-19: Pubblicata la legge di conversione del decreto-legge “Liquidità”

Sulla Gazzetta ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020 è stata pubblicata la legge 5 giugno 2020, n. 40 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”; sulla stessa Gazzetta ufficiale è stato pubblicato il testo del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 coordinato con la legge di conversione.

Inseriti nuovi articoli

Nei passaggi tra Camera e Senato il decreto.legge, originariamente previsto in 44 articoli è diventato di oltre 60 articoli.

Deroghe al Codice dei contratti nell'art. 42-bis

Non comprendiamo cosa abbia a che fare con un Decreto relativo a misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese ma non possiamo non notare come con l’articolo 42-bis introdotto dalla Camera dei deputati, è disposta la nomina di un Commissario straordinario per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, da completare entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Il Commissario è nominato con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d’intesa con il presidente della Regione Siciliana.

Commissario straordinario per l'Opsedale di Siracusa

Nuove e pesanti deroghe al Codice dei contratti con il Commissario che opererà nel rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, oltre ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea degli obblighi internazionali e dei principi di cui agli articoli 30, commi 1, 34 e 42 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50 del 2016) e in deroga ad ogni altra disposizione di legge diversa da quella penale.

Legge, Decreto-legge e Note di lettura

In allegato il testo della legge 5 giugno, n. 40, il testo del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 coordinato con la legge di conversione e le Note di lettura del Servizio studi del Senato con cui viene esaminato dettagliatamente, articolo, per articolo, il provvedimento.

