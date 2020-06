SAIE 2020: a Bologna la Fiera delle Costruzioni

La Piazza Sicurezza in Cantiere è l’iniziativa speciale che si terrà a SAIE (BolognaFiere, 14 – 17 Ottobre 2020) in collaborazione con la fiera Ambiente Lavoro. Un’area espositiva e formativa in cui si affronteranno le tematiche relative alla sicurezza in cantiere: una delle criticità che rende il comparto edile fra quelli maggiormente colpiti da malattie professionali ed infortuni.

La Piazza sarà il luogo per approfondire quali sono i rischi per i lavoratori dell’edilizia, come prevenirli ed affrontarli, attraverso seminari, incontri formativi e presentazioni delle soluzioni proposte dalle aziende.

Parleremo delle nuove norme introdotte nell’ambito dell’emergenza Covid19, ma anche delle tematiche da sempre centrali in ambito di sicurezza sul lavoro in edilizia: la prevenzione dei rischi più ricorrenti quali le cadute dall’alto, i rischi chimico, elettrico ed acustico, la gestione degli spazi confinati, la movimentazione dei carichi, la sicurezza uomo macchina.

Alla Piazza Sicurezza in Cantiere possono partecipare come espositori tutte le aziende che offrono servizi e prodotti che riducono il rischio per il lavoratore dell’edilizia e ne rendono più facile e sicuro il lavoro.

I prodotti presentati dalle aziende in esposizione:

Acustica e vibrazioni

Antincendio

Formazione e informazione

Consulenza

Protezione personale

Pulizia e disinfezione

Rischi chimici fumi gas vapori

Servizi

Rischi biologici

Sicurezza stradale

Sollevamento e trasporto

Sicurezza elettrica

La tipologia dei professionisti in visita alla Piazza Sicurezza in Cantiere:

Progettisti

Consulenza Specializzata

Imprese Edili

Imprese specializzate

Installatori

Tecnici della Formazione

Distributori

Buyer

RSPP

Coordinatori sicurezza

Committenza

Aziende manifatturiere

Rivenditori

Enti/Associazioni

Amministratori di Condominio

