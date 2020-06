Fondo progettazione opere prioritarie: presentazione proposte entro il 4 agosto 2020

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha pubblicato il Decreto n. 594 del 23 dicembre 2019 che ripartisce 30 milioni di euro, reintegrate per l’annualità 2019, e permette l’utilizzo dei residui del triennio 2018-2020 pari a circa 8,864 milioni di euro.

Fondo progettazione opere prioritarie: presentazione proposte e soggetti beneficiari

Entrando nel dettaglio, le proposte di accesso al Fondo potranno essere presentate dallo scorso 5 giugno fino al 4 agosto 2020 da:

le 16 Autorità di sistema portuale, individuate ai sensi della Legge n. 84 del 28 gennaio 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

le 14 Città metropolitane, istituite con la Legge n.56 del 17 aprile 2014;

i 14 Comuni capoluogo di Città Metropolitane;

i 37 Comuni capoluogo di Regione o di Provincia autonoma e i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

Le finalità del Fondo progettazione opere prioritarie

Le risorse assegnate ai beneficiari, pari a 30 milioni di euro per il 2019, sono destinate alla progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, alla project review delle infrastrutture già finanziate ed alla predisposizione dei PUMS e dei PSM ed alla progettazione di interventi previsti nei precedenti piani e di interventi relativi alle infrastrutture portuali, così come definito nel Decreto Ministeriale n. 594 del 23 dicembre 2019.

Inoltre sono disponibili, per le stesse finalità, i residui non utilizzati ammontanti a euro 8.863.803,52 relativi alle annualità 2018-2019-2020 già ripartiti come da Allegato 1 al DM 171/2019 tra gli Enti Beneficiari che non ne hanno fatto richiesta a suo tempo.

Fondo progettazione opere prioritarie: la ripartizione delle risorse

Euro 8.537.000 per le Autorità di sistema portuale;

Euro 4.269.000 per le Città metropolitane;

Euro 8.537.000 per i Comuni capoluogo di Città Metropolitane;

Euro 8.537.000 per i Comuni capoluogo di Regione o di Provincia autonoma e i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

Fondo progettazione opere prioritarie: come si accede

L’accesso al finanziamento avviene mediante l’invio della proposta all’indirizzo PEC: fondoprog.iip@pec.mit.gov.it e per conoscenza all’indirizzo PEC: fondomit.opereprioritarie@pec.cdp.it a partire dal giorno 05/06/2020 e fino al giorno 04/08/2020 (sessantesimo giorno dalla data successiva alla pubblicazione del presente decreto).

Le proposte devono essere presentate utilizzando gli allegati messi a disposizione sul sito del MIT e secondo le modalità indicate dal DM 594/2019 e dal DD 8060/2019. Per la data/ora di presentazione telematica della proposta fa fede quella di invio da parte dell’Ente beneficiario.

Fondo progettazione opere prioritarie: il calendario

05/06/2020 - Inizio presentazione domande

- Inizio presentazione domande 04/08/2020 - Termine presentazione domande

Successivamente al termine per la presentazione delle domane sarà pubblicato sul sito del MIT il decreto direttoriale di ammissione al finanziamento e poi dalla data di avvio della procedura indicata dal beneficiario sulla proposta

Entro 90 giorni - Pubblicazione del bando di gara

- Pubblicazione del bando di gara Entro 270 giorni - aggiudicazione definitiva servizio di progettazione

Entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva dei piani/progetto/project review, sarà possibile richiedere l'utilizzo delle economie. Entro 24 mesi dalla aggiudicazione definitiva si dovrà avere l'approvazione della fattibilità tecnico economica di piani/progetto/project review. Infine, entro 6 mesi dalla data di approvazione di piani/progetto/project review, si dovrà procedere alla rendicontazione.

In allegato il decreto n. 594 del MIT.

