Trasparenza: Dall’ANAC invito alla Pubblicazione dei dati sui buoni per la spesa alimentare

Il Presidente dell’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) Francesco Merloni con il Comunicato 27 maggio 2020 dà le indicazioni ai Comuni per la pubblicazione dei dati sui buoni per la spesa alimentare previsti dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile su interventi in relazione all’emergenza sanitaria (Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020).

Invito alle amministrazioni a pubblicare i dati sui buoni spesa

Con il comunicato in argomento, il Presidente dell’ANAC, visto che la sospensione degli obblighi di pubblicazione è cessata il 15 maggio 2020, invita le amministrazioni comunali a riprendere quanto prima la pubblicazione dei dati sui buoni spesa.

I buoni spesa riconducibili a quelli di cui all’art. 26 del d.lgs. n. 33/2013

Il Presidente Merloni ricorda, anche, che i buoni per la spesa alimentare erogati a causa dell’emergenza COVID-19 sono riconducibili agli atti di “concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati” previsti dall’art. 26 del D.lgs. 33/2013. Si tratta, infatti, di interventi di aiuto finanziario vincolato all’acquisto di generi alimentari di prima necessità per nuclei familiari che versano in situazione di difficoltà economico-finanziaria.

In allegato il Comunicato Presidente ANAC 27/05/2020.

