Emergenza Covid-19: Sulla Gazzetta ufficiale il nuovo DPCM 14 luglio 2020

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 176 del 14 luglio 2020 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” che detta nuove disposizioni che si applicano da mercoledì 15 luglio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 e saranno efficaci fino al 31 luglio 2020.

Conferma del DPCM 11 giugno 2020

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, le misure di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 sono prorogate sino al 31 luglio 2020.

Modifica degli allegati 9 e 15

Vengono, però modificato gli allegati 9 (Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’11 giugno 2020) e 15 (Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico) al citato DPCM 11 giugno 2020

Conferma delle Ordinanze del Ministero della salute

Sono altresì confermate e restano in vigore, sino al 31 luglio 2020, le disposizioni contenute nell’Ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020 e nell’Ordinanza del Ministero della salute 9 luglio 2020.

Nuovo d.P.C.M. 14 luglio 2020

Il nuovo d,P.C.M. è costituito da un unico articolo e dai seguenti 17 allegati:

Allegato 1 - Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo;

Allegato 2 - Protocollo con le Comunità ebraiche italiane;

Allegato 3 - Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane;

Allegato 4 - Protocollo con le Comunità ortodosse;

Allegato 5 - Protocollo con le Comunità Induista, Buddista (Unione Buddista e Soka Gakkai), Baha’i e Sikh;

Allegato 6 - Protocollo con le Comunità Islamiche;

Allegato 7 - Protocollo con la Comunità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni;

Allegato 8 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia. Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19;

Allegato 9 - Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’11 giugno 2020 (modificato rispetto a quello allegato al dPCM 11/06/2020);

Allegato 10 - Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020;

Allegato 11 - Misure per gli esercizi commerciali;

Allegato 12 - Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali;

Allegato 13 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri;

Allegato 14 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica;

Allegato 15 - Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico (modificato rispetto a quello allegato al dPCM 11/06/2020);

Allegato 16 - Misure igienico sanitarie.

