Decreto Semplificazioni: le misure di semplificazione per gli interventi contro il dissesto idrogeologico

Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico più veloci. È quanto si propone l'art. 41 della bozza di Decreto Semplificazioni che dovrebbe essere discussa dal Consiglio dei Ministri del 2 luglio 2020.

Decreto Semplificazioni e Dissesto idrogeologico: procedure di assegnazione dei fondi più veloci

In particolare, il Decreto Semplificazioni prova a semplificare e velocizzare i tempi di assegnazione dei fondi ai commissari, prevedendo che si possa procedere immediatamente all'avvio delle attività di progettazione e di realizzazione degli interventi a seguito dell'adozione del provvedimento di assegnazione delle risorse e nelle more dell'effettivo trasferimento, prescindendo comunque dall'effettiva disponibilità di cassa.

Decreto Semplificazioni e Dissesto idrogeologico: snellimento delle procedure di aggiornamento dei Piani stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI)

La modifica è inoltra finalizzata allo snellimento delle procedure di aggiornamento dei Piani stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), nei casi in cui tale aggiornamento dovrebbe avvenire "in automatico", come, ad esempio, a seguito di un evento calamitoso che abbia colpito aree non riconosciute in precedenza a rischio idrogeologico, o a seguito di un intervento di messa in sicurezza di un'area che, pertanto, non presenta più le caratteristiche di rischio che aveva in precedenza, o ancora a seguito di studi di approfondimento dai quali si evince una diversa situazione di rischio e pericolosità cui è sottoposta una determinata area.

